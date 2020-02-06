板橋慶元宵！ 600份湯圓送弱勢、夜間暢遊浪漫燈籠隧道

板橋區公所今舉辦「手搖元宵送愛心」，300人體驗傳統「搖元宵」。記者張曼蘋／攝影

元宵節將至，板橋區公所今舉辦「手搖元宵送愛心」，300人體驗傳統「搖元宵」，以直徑2公尺的大竹篩滾動上百顆元宵，並分贈板橋地區弱勢家庭，預計發放600份，且除了明晚7點在接雲寺有「元宵藝文晚會」外，即日起到23日府中456行政園區將圍繞2千顆紅燈籠，以及1600顆彩繪燈籠布置而成的燈籠隧道，一同慶元宵節。

板橋區公所今年舉辦一系列元宵活動，包括手搖元宵、燈區展示及元宵藝文晚會等活動。板橋區長林耀長表示，今天多人一起用直徑2公尺的大竹篩滾動上百顆元宵，並將愛心送給低收戶，且透過民俗藝術技巧、傳統飲食文化的體驗，及熱鬧在地藝文團體表演，打造出專屬板橋地方色彩的元宵節慶。

林耀長表示，明晚7點到9點在接雲寺前廣場，將舉辦「元宵藝文晚會」，邀請板橋在地學校、社團等藝文團體表演，還有猜燈謎送小贈品活動，另外即日起到23日，公所旁的府中456行政園區，將掛上2千顆紅燈籠，還有由板橋幼兒園孩童繪製的1600顆彩繪燈籠。