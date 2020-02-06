聽新聞
test
0:00 / 0:00
板橋慶元宵！ 600份湯圓送弱勢、夜間暢遊浪漫燈籠隧道
元宵節將至，板橋區公所今舉辦「手搖元宵送愛心」，300人體驗傳統「搖元宵」，以直徑2公尺的大竹篩滾動上百顆元宵，並分贈板橋地區弱勢家庭，預計發放600份，且除了明晚7點在接雲寺有「元宵藝文晚會」外，即日起到23日府中456行政園區將圍繞2千顆紅燈籠，以及1600顆彩繪燈籠布置而成的燈籠隧道，一同慶元宵節。
板橋區公所今年舉辦一系列元宵活動，包括手搖元宵、燈區展示及元宵藝文晚會等活動。板橋區長林耀長表示，今天多人一起用直徑2公尺的大竹篩滾動上百顆元宵，並將愛心送給低收戶，且透過民俗藝術技巧、傳統飲食文化的體驗，及熱鬧在地藝文團體表演，打造出專屬板橋地方色彩的元宵節慶。
林耀長表示，明晚7點到9點在接雲寺前廣場，將舉辦「元宵藝文晚會」，邀請板橋在地學校、社團等藝文團體表演，還有猜燈謎送小贈品活動，另外即日起到23日，公所旁的府中456行政園區，將掛上2千顆紅燈籠，還有由板橋幼兒園孩童繪製的1600顆彩繪燈籠。
板橋區公所表示，府中456行政園區夜間將亮起美麗燈海，另外也展出鼠年造型花燈裝置，搭配456朵浪漫LED玫瑰花，歡迎民眾來賞花燈猜燈謎，熱鬧過元宵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言