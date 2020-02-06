新北高中以下各級學校 畢業典禮延期

新北市高中以下各級學校日前因應教育部成立防疫小組，今新北市教育局再成立教育體系防疫應變小組，邀集校長、教師及家長代表共組防疫團隊，也宣布畢業典禮延期舉行，國小6月23日至7月4日、國中6月20日至6月28日、高中職6月15日至6月24日。

新北市教育體系防疫應變小組各項準備工作區包括新聞通報、物資後勤、教學輔導、幼教輔導及社教輔導組等5大組別，共同守護新北超過60萬學生及教職員的健康安全。

該中心主要整合人力、物力資源，協助新北市教育系統快速執行疫情應變措施，邀集校長、教師及家長代表成立LINE群組，隨時將防疫的重要決策利用網站、社群媒體（臉書、LINE）立即傳遞給所有教育系統的親師生，讓新北市高中以下公私立各級學校包括私立幼兒園，補習班及安親班所有的親師生都能做好各項防疫準備。

因應延後開學，教學輔導組也決議，今年畢業典禮延期舉行，各級學校辦理區間調整為國小6月23日至7月4日、國中6月20日至6月28日、高中職6月15日至6月24日。教學輔導組也將持續因應防疫變化，安排學生各項學習活動、補課、補考等。

教育局指出，各校所需防疫經費教育局全數支應；各項教育局重要公告也將隨時由新聞通報組更新於新北市政府教育局網站／防疫專區及教育局 FB 官方粉絲專頁 -新北學 Bar。

此外，督學及聘任督學共29人已出動至各校訪視防疫整備狀況，2月10日至14日與各分區校長召開防疫會議，並與衛生局合作第一線提供衛教及防疫正確資訊，以教育局訂定之防疫計畫、檢核表及SOP，協助各校順利完成開學整備作業。新北市各校也將於2月17日至2月21日進行防疫演練。