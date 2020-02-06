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環南市場8號謝幕改建 12日中繼市場先接棒
北市環南市場改建，新環南市場大樓A棟作為中繼市場預計2月12日試營運、3月21日開幕，舊環南市場則預計營業到8日元宵節，預計當天下午開始到11日約3天多進行攤商搬遷作業，暫停營業；不過，仍有少數攤商以認為還沒準備好，甚至擔心新空間較密閉容易感染武漢肺炎而不太想搬；對此，北市市場處表示，會持續與攤商溝通，原則上會照既定期程進行。
環南市場現有1300多個攤商，搬遷中繼市場後因空間有限，部分攤商停業或減少使用的攤位數，總攤數會變成1055攤，目前已有9成攤商正在進行搬遷前置作業，新設台架，有的也打算舊市場的台架直接報廢不搬，原攤位物品預計8日下午才開始清空。
環南市場自治會長陳正宗表示，近來仍有攤商反映不想搬，理由包含時間不夠準備，剛過完年有些私事還沒處理等，或覺得新攤位還沒改好等；但他認為8、9成攤商對搬遷沒有意見，市府也改良攤位設備了，又延後到過完年了，再說不搬似乎也不太合理，但他仍會把攤商意見集中反映給市府。
市府參議王夢龍表示，市府目前計畫於8日下午到11日供攤商進行搬遷事宜，12日試營運，12日到15日則分4天分點與攤商點交舊環南市場甲、乙、丙、丁棟的攤位，相關程序完成後，市場處預計24日把舊環南市場移交給水利處，供水利處進行架圍籬、機具進場等拆除前置作業，舊環南市場預估等3月下旬，場內滅鼠等措施做完才開始拆除。
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