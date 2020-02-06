萬里消防大樓動土 侯友宜：明年里民可來辦活動

萬里消防大樓今天動土，侯友宜：明年完工里民可來辦活動。記者游明煌／攝影

由於自助旅遊與海岸運動日漸興盛，新北市萬里地區假日人潮多，連帶水上活動以及行車事故意外事件明顯上揚，每月的救護量日漸繁重，萬里消防分隊舊有廳舍建物狹小老舊，無法容納新式救災車輛裝備，新北巿消防局在萬里瑪鋉路圖書館旁停車場興建新大樓，市長侯友宜今天主持動土典禮。

侯友宜說，萬里分隊新大樓的興建，在溝通的過程中，獲得萬里在地人近八成都支持，但難免有不同的聲音，但要接受，他和消防局溝通過，未來4樓在不妨礙救災救護的情況下，可以提供部分空間讓里長辦理各種活動，和里民一起使用。

消防局表示，萬里分隊舊有廳舍建物狹小老舊，無法容納新式救災車輛裝備，經多年尋覓，尋得停車場空地作為消防廳舍使用，該址位處萬里精華中心地，能有效提升萬里地區救災救護能量及地方安全。

自2018年7月開始，萬里當地有部分住民對於該處興建消防廳舍有反對意見，後經民意調查，約有67.8%萬里區居民贊成興建，約16.4%無意見，及經多次協調會說明，考量萬里區救災救護效能及地區出勤維安架構，最終得到多數居民不反對興建之意見。

新大樓將興建地上4層之鋼筋混凝土構造建築物，總樓地板面積1432.56平方公尺，總工程預算5442萬元，由楊志宏建築師事務所設計監造，預計明年6月完工。