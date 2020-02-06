北市停車場機車自動辨識 不必再脫雨衣、抽票卡

機車族進公有停車場總是要抽票卡，又或下雨天要脫雨衣、冬天脫手套才方便找悠遊卡，進場不便又拖時間，為減少不便，北市停車管理工程處本月於松山國小、玉成國小及龍門國中等3處地下停車場新增機車族自動辨識、自動進出、自動繳費的「3A智慧進出」服務，更新後不止機車，汽車過閘門也可完全不用抽票卡或使用悠遊卡就能進出，今年將再更新20處停車場。

北市去年1月啟用公有停車場汽車3A智慧進出服務，但當時一定要下載歐付寶、Pi付拍錢包、富邦行動銀行、嗶嗶繳、車麻吉、friDay錢包、橘子支付及停車大聲公等8家行動支付App申請成為無票卡會員，或購買月票車輛才能享有服務，非會員、一般車輛仍要抽票卡或刷悠遊卡進出閘門。

停管處表示，本月起松山國小、玉成國小及龍門國中等3處地下停車場新增機車3A智慧進出服務，也同步更新進出場規則，3處停車場汽機車進場可完全靠車牌辨識，可不用再抽票卡，已是無票卡會員的汽機車因有綁定線上扣款、無現金支付，可直接靠車牌辨識出場，而非會員汽機車則可在停車場內繳費機輸入車牌繳費後，同樣靠車牌辨識出場。

停管處表示，完全車牌辨識的停車場，測試進、出場只要4秒鐘，可解決民眾下雨天脫雨衣或冬天脫手套尋找悠遊卡的困擾，進出場也更快，3處最新版汽機車3A服務還不用申請會員，預計今年還要於立農公園、雙園國中、世貿公園、洲子立體、大安森林公園等20處公有停車場建置更新汽機車3A服務；而111年底前全市公有自營停車場約67處則都要更新完畢。

松山國小、玉成國小及龍門國中新版汽機車3A服務，因場內自動繳費機也一起更新，過去路邊停車費供民眾到路外停車場的服務台繳納，如今3處也可開放民眾利用自動繳費機繳交路邊停車費用，輸入車牌就能使用；這項服務也將配合新版汽機車3A服務更新進度，於111年讓全市公有自營停車場都能提供。