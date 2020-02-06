機車停放公有停車場 北市推自動辨識扣款

台北市交通局今天表示，機車停放公有停車場將採「3A」智慧服務，包含自動辨識、扣款等服務，減少進、出場時間，松山國小等3處停車場已啟用，今年底前將新增20處。

交通局召開記者會宣布公有停車場「機車3A智慧進出服務」正式啟動。出席記者會的停車管理工程處機電科長李世芬說，3A智慧服務是指自動辨識車牌、自動開啟閘門、自動扣款，過去機車停放公有停車場，需使用悠遊卡或抽取票卡才能進、出場，時間約30秒，若遇下雨或冬天，造成騎士困擾。

她表示，公有停車場改採3A智慧服務後，機車進、出場時間縮短至8秒，目前松山國小、玉成國小、龍門國中的地下停車場已實施，今年底將新增20處，散落在各行政區，全市67處公有停車場將在民國111年底建置完成。

她說，機車族須先下載歐付寶、Pi付拍錢包、富邦行動銀行等8間行動支付APP，並申請成為會員，就可使用3A智慧服務。

此外，停管處表示，為解決路邊及路外停車場車輛長久佔位狀況，自去年7月起，就針對超過30天久停、未繳費車輛張貼久佔停車格位移置通知單，張貼15天後，就拖吊移置，並通知車主領回，若屆期不領，公告3個月後，就拍賣車輛。

停管處統計，去年7月1日至12月底止，久佔車位的汽、機車共300輛，張貼通知單15天後，不繳費被拖吊有162輛，其餘皆已繳費或駛離，後續會派員持續查察久佔車位狀況。