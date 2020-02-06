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防疫武漢肺炎也要下鄉拚建設 侯友宜衝萬里改善瑪鋉溪

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新北市長侯友宜前往萬里舉辦行里長行動治理座談會。圖／新北市民政局提供

新北市長侯友宜今偕各局處首長前往萬里進行里長座談會，針對里長提出水利建設等議題，侯友宜表示，預計8月核定瑪鋉溪治理計畫，推動後將能打造樂活水岸環境。

中幅里長何寶環表示，瑪鋉溪每逢大雨就會溢淹至臨溪農田，希望能將既有瑪鋉溪水岸步道延伸約900公尺，銜接至淨水場，以保護農耕地及環境營造。

新北市水利局表示，目前既有步道從萬里里國中橋至中幅里忠福橋，全長約1公里，經考量後，建議納入在瑪鋉溪水系治理規畫「環境營造」部分。

今年5月將會召開第2次地方說明會，邀請里長及地方人士共通參與並聽取地方意見。

侯友宜也說，瑪鋉溪治理計畫預計在8月核定，屆時配合核定計畫推動，定能打造市民休閒樂活水岸休憩路廊及生態環境。

新北市民政局長柯慶忠表示，今年行動治理座談已辦理坪林、石碇、永和及萬里4場次，目前各區提案數量較去年大幅降低逾7成，看得出地方對市府的肯定。

新北市長侯友宜前往萬里舉辦行里長行動治理座談會。圖／新北市民政局提供

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