新北市府異動9名副局長職務

新北市政府繼上一波調整部分局處長，今天發布第二波人事異動，本月10日生效。市府內部認為，局長、副局長層級異動已經確定，接下來目標可能就是主任秘書 、專委和科長級，甚至還有區長。各界認為市府中的侯友宜意志正在形成。

市府表示，今年由市長侯友宜、3名副市長、秘書長、3名副秘書長及人事處處長9人組成人事評審小組，考量業務需求及人員職務歷練，審查重要人事案。

調動名單如後：

水利局副局長諶錫輝調農業局副局長；經濟發展局副局長黃正誠調水利局副局長；市府參議林敬榜調經濟發展局副局長；教育局副局長黃靜怡調市府參議；市府參議王秉晟調秘書處副處長；客家事務局副局長湯瑞雪調市府參議；觀光旅遊局副局長林崇智調客家事務局副局長；研究發展考核委員會副主任委員莊榮哲調觀光旅遊局副局長；秘書處副處長紀淑娟調研究發展考核委員會副主任委員。