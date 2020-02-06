快訊

開第一槍！ 維珍澳洲航空永久終止香港航線

人口密集高風險 指揮中心：今起國際郵輪禁靠泊我國港口

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北市府異動9名副局長職務

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導

新北市政府繼上一波調整部分局處長，今天發布第二波人事異動，本月10日生效。市府內部認為，局長、副局長層級異動已經確定，接下來目標可能就是主任秘書 、專委和科長級，甚至還有區長。各界認為市府中的侯友宜意志正在形成。

市府表示，今年由市長侯友宜、3名副市長、秘書長、3名副秘書長及人事處處長9人組成人事評審小組，考量業務需求及人員職務歷練，審查重要人事案。

調動名單如後：

水利局副局長諶錫輝調農業局副局長；經濟發展局副局長黃正誠調水利局副局長；市府參議林敬榜調經濟發展局副局長；教育局副局長黃靜怡調市府參議；市府參議王秉晟調秘書處副處長；客家事務局副局長湯瑞雪調市府參議；觀光旅遊局副局長林崇智調客家事務局副局長；研究發展考核委員會副主任委員莊榮哲調觀光旅遊局副局長；秘書處副處長紀淑娟調研究發展考核委員會副主任委員。

侯友宜
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

新北金店面租金 直逼台北東區

新北新巴士轉型收費 敲定48條路線

雇主要求上班不能戴口罩 新北：視個案開罰

10名武漢肺炎患者曾到訪 新北九份連夜消毒

相關新聞

台南藏金閣拍賣檜木提燈 肖楠木手機架限時搶購

台南市環保局藏金閣2月8日周六拍賣會，推出材質優且年代久遠的珍貴家具競標，主題商品檜木多功能置物櫃是40年代的舊家具，另...

愛媽努力說服合宜住宅管委會 6流浪犬搖身變狗明星

新北市板橋區合宜住宅周邊原本有流浪犬徘徊，造成居民觀感不佳，當地住戶愛媽Amy努力說服管委會訂定「動物飼養管理辦法」，也...

新北市府異動9名副局長職務

新北市政府繼上一波調整部分局處長，今天發布第二波人事異動，本月10日生效。市府內部認為，局長、副局長層級異動已經確定，接...

2年罰2800萬 內科夾層屋67%仍未改

北市內湖科技園區「夾層屋」存在多年，市府要求違建戶改善或補辦建照，否則連續開罰行政怠金。政策上路2年多，列管違建戶仍有近7成未改善，且多以繳納怠金方式因應，累計開罰金額已有近2800萬元，北市建管處表示，將持續輔導改善。

北捷南京復興站、南港站旁機車格 10日起收費

北市推動機車格全面收費，今年啟動第二階段，納入「捷運站周邊」，首波收費地點選定捷運南京復興站、南港站周邊，共有2480格機車格，10日起收費。

口罩實名制6日上路 北市衛生局：哪買靠這App

因應武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心宣布口罩販售實名制6日周四上路，北市共有689家健保特約藥局協助販售，北市衛生...

新北新巴士轉型收費 敲定48條路線

新北市交通局去年起規畫分3階段讓免費的新巴士轉型收費，如今敲定第一階段的48條路線開始執行，預估今年7月前完成，每年可省下上億經費支出，目前已有部分路線由民間業者接手；不過交通局運輸管理科長林詩欽說，後續2階段目前考慮喊停，可能不會繼續執行，以免改變太大，造成困擾。

捷運景安站景平路單號邊 20日起機車退出騎樓

因應新北捷運環狀線轉乘人、車潮，2月20日起捷運景安站外的景平路（景平路241巷─南山路）單號邊路段，將實施機車退出騎樓，市府另在台64線橋下空間新設2處機車停車場，提供303格停車位做為替代空間，以維護捷運站周邊行人的通行安全與順暢。

校廚學南洋料理 侯友宜挑戰打拋豬

學生在學校也能吃到打拋豬、雞丁綠咖喱等令人食指大動的東南亞風味餐點。新北市新住民人口多，教育局去年編撰「在餐桌上與世界交朋友」國際食譜手冊給各校，昨在東海高中辦「校廚教學營」，請主廚為7所學校餐廚人員授課，在即將開學的新學期，學生營養午餐每月至少有一道新住民料理。

捐千萬助弱勢 榮民92歲冥誕遺愛

新北市已故榮民張用九生前自立遺囑，要將遺產捐贈給專為拯救棄虐兒的兒童社福機構，他2013年過世後歷經所有程序，昨天在他92歲冥誕時，終於順利捐出1467萬元給新北5家兒少育幼安置機構，不僅完成遺願，也讓受贈的院長激動一度哽咽。

北市場館防疫 圖書館2月活動暫停

武漢肺炎疫情延燒，台北市五大教育、運動場館啟動防疫措施。包括圖書館2月所有講座與活動均暫停；動物園因腹地廣大，僅增設酒精取用點，入園暫不用測量體溫；天文館清潔人力加倍；運動中心則賽事照常舉行，鼓勵民眾自主管理。

新春首件違章開鍘 八里1513坪鐵皮違建強制拆除

新北市拆除大隊今強制拆除八里區長道坑面積達1513坪的大型鐵皮屋違建，貫徹新北市長侯友宜加強保護環境政策，新北市工務局表...

熱門新聞

彰化縣市喬不攏！台中捷運綠線延伸彰化路線協調破裂

催淚！榮民92歲冥誕 捐千萬助弱勢完成遺願

蘇花改通車後蘇花安啟動 南澳鄉長要求高架

實名制販售口罩 桃市616家健保特約藥局這裡查

不織布大廠南六全力生產口罩原料 葉匡時今拜訪致謝

嘉市在APP放上這功能 明天買口罩超方便

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。