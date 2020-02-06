台南藏金閣拍賣檜木提燈 肖楠木手機架限時搶購

台南市環保局藏金閣2月8日周六拍賣會，推出材質優且年代久遠的珍貴家具競標，主題商品檜木多功能置物櫃是40年代的舊家具，另台灣楠木大理石客廳6件組是6年代的舊家具，都是值得典藏的優質老家具。還有手作檜木提燈及肖楠木手機架販售，數量有限，手腳要快。

台南市環保局表示，檜木多功能置物櫃，以前是用來典藏書籍或擺放文件用，上下櫃共5層空間，可收納物件多，且散發出檜木淡淡的清香。另台灣楠木大理石客廳用舊家具，造型典雅，象徵生活富裕家庭。

這個月主打腳踏車捷安特登山車，為鋁合金車架，18段變速，Tourney變速器，性能好很適合騎單車喜歡長途旅遊的朋友。民眾可先上環保局藏金閣網站瀏覽拍賣品、平日賣商品及二手腳踏車（https://epb2.tnepb.gov.tw/yardsale/default.asp），預先挑選。

市長黃偉哲表示，為慶祝元宵節，本月限時搶購商品特推出由藏金閣木工手作10個檜木提燈及10個肖楠木手機架，檜木提燈每個售價350元、肖楠木手機架每個150元，全館消費滿500元還有滿額禮贈送，消費2000元，就加贈由美學班手工製作抗菌洗手的家事皂1塊。另以行動支付方式消費，憑收據還可兌換廚餘桶，方便家中將廚餘瀝乾後再回收。

環保局表示，換綠點1件物品加碼贈送牙膏1條活動，只有19個名額，請把握機會，前來兌換。本月資源回收兌換活動，民眾持指定回收物數量可以兌換宣導品或（一卡通空卡）壹張或兌換加值金，相關資源回收兌換標準近期會再修改，請民眾上資源回收全民動起來網站

http://epb2.tainan.gov.tw/recycle/mode03_02.asp?

num=20150429113607&page=1&t=sub查詢，掌握最新訊息。

拍賣會及相關活動上午9時開始，有214件家具、115件原木創作用品、單人讀書椅3件及1輛腳踏車供競標。此外拿5個廢電池可換1本二手書、現場還有社會局國民年金宣導及輔具媒合活動，可供65歲以上老人及身心障礙民眾免費挑選合適的輪椅、助行器及腋下拐。另為因應武漢肺炎疫情，藏金閣館內備有酒精噴劑可供民眾雙手消毒使用，也備有洗手乳供民眾清潔雙手，建議民眾配戴口罩以自我防護。