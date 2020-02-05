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口罩實名制6日上路 北市衛生局：哪買靠這App

2020-02-05 23:41聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

因應武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心宣布口罩販售實名制6日周四上路，北市共有689家健保特約藥局協助販售，北市衛生局提醒，身分證字號末碼雙號的民眾6日起可持健保卡前往購買，每張健保卡可用10元購買2片口罩，7天內不能重複購買；另可用下載「全民健保行動快易通－健康存摺App」查找所在地附近特約藥局。

衛生局指出，6日起每家藥局每天配發200片成人口罩、50片兒童口罩之原則，北市預計6日可配發成人口罩13萬7800個、兒童口罩3萬4450個；市府將注意各藥局發送狀況給予協助。

指揮中心為分散購買人潮，規定身分證字號末碼雙號者可於每周二、四、六購買，單號者可於每周一、三、五購買，周日則開放全民皆可購買；上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同，而兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買；每人7天內限購2片，每片售價5元。

衛生局表示，購買口罩相關資訊可到衛生福利部健保署網頁（https://reurl.cc/e5RRqb）查詢，並善用健保署建置的新系統查詢每間健保特約藥局的口罩數量，系統預計6日開放；民眾也可用智慧型手機下載「全民健保行動快易通－健康存摺App」，點選「院所查詢」，就會直接呈現自己所在地半徑1公里到10公里內的所有特約藥局位置。

衛生局也提醒，口罩使用時機應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」才能使口罩資源發揮最大效用；另外，獨居長者等需協助發送者，將待中央完成規畫後，由北市府衛生局及社會局合作辦理。

口罩販售實名制6日周四上路，北市共有689家健保特約藥局協助販售，衛生局今提醒，...
口罩販售實名制6日周四上路，北市共有689家健保特約藥局協助販售，衛生局今提醒，民眾可用下載「全民健保行動快易通－健康存摺App」查找所在地附近特約藥局。圖／衛生局提供
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