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2年罰2800萬 內科夾層屋67%仍未改

2020-02-06 00:28聯合報 記者張世杰／台北報導

內湖科學園區的違規夾層屋林立，新制上路兩年多仍有近7成未改善。此為資料照片。圖／...
內湖科學園區的違規夾層屋林立，新制上路兩年多仍有近7成未改善。此為資料照片。圖／台北市建管處提供
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北市內湖科技園區「夾層屋」存在多年，市府要求違建戶改善或補辦建照，否則連續開罰行政怠金。政策上路2年多，列管違建戶仍有近7成未改善，且多以繳納怠金方式因應，累計開罰金額已有近2800萬元，北市建管處表示，將持續輔導改善。

內科早期為輕工業區，擁有樓層挑高4至6公尺廠辦，市府陸續放寬進駐行業別，讓餐飲業、企業營運總部進駐，出現「夾層屋」亂象。市長柯文哲提出繳交容積代金的解套方案，違建戶繳納代金、補辦建照即可就地合法，未改善者將裁最高30萬元怠金，並可按次處罰。

即便北市府下通牒，但截至今年2月5日，內科夾層違建共列管213件，有58案自行拆除改善、11案掛件申請補辦建照，但仍有144案尚未掛件申請，未改善率高達6成7。

絕大多數夾層屋為餐飲業者，單是內科中午用餐時段的每日或一個月營業額，幾乎就可超過每年1次挨罰的怠金，有市府官員坦言，補辦建照必須全數土地所有權人100％同意，成了困難點之一。

建管處指出，自從要求內科夾層屋改善後，2018年、2019年開罰的怠金，分別約1487萬元及1382萬元，合計近2800萬元，將持續列管，並輔導違建戶改善。

另外，北市中山區條通地區違規酒吧、飲酒店林立，市府調降「就地合法」回饋金，降幅近6成，並要求22家違規業者去年底前繳納，否則開罰並斷水斷電，雖然仍有3家業者未繳納，但似因合法誘因大增，竟有3家非屬條通的違規業者，主動聯繫繳納回饋金。

違建北市餐飲業

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