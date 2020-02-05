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武漢肺炎決策慢 中國防疫需要民主機制

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武漢台商69人安置台中 周邊民眾有人議論、有人不擔心

2020-02-05 20:58聯合報 記者趙容萱陳宏睿／台中即時報導

武漢台商包機抵達台灣，其中69人分乘4輛巴士抵達台中隔離所，台中市環保局消毒車在...
武漢台商包機抵達台灣，其中69人分乘4輛巴士抵達台中隔離所，台中市環保局消毒車在車隊前後一路噴灑消毒水。圖／讀者提供
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首批武漢台商包機抵台，其中69人昨天安置在台中某中央單位宿舍區內，今天該中央單位公務員、學員正常上班、上課，附近工廠也正常上工，也有送棉被、送便當的車隊進出，還有外送員把便當送到大門口，已有部份民眾及家屬得知後很緊張、「皮皮剉」，也有學員表示不擔心。

台中市疫情指揮中心執行長、台中市衛生局長曾梓展說，目前返台武漢台商健康狀況良好，活動都限制在隔離所內，病毒傳染風險指距離帶原者2公尺以內，持續15分鐘以上，隔離所距一般民眾活動空間超過一棟宿舍以上，呼籲民眾不要太恐慌。

一名家長表示，他的孩子在該中央單位上課，台中市政府前天公布環保局消毒車沿街噴消毒水影片後，加上大門口有派駐警員戴口罩，兩相比對，就猜出安置所位置，該中央單位如常上班、上課，公務員都三緘其口，但學員議論紛紛會傳，想想民眾和隔離所中間只隔了一棟空的大樓，還是很可怕。

吳姓學員表示，他與同學早就透過管道得知台商就跟他們處在同一個園區，不過他認為，台商安置的位置是在距離培訓教室有一段距離，「不害怕，不會擔心被傳染。」

該機關駐守大門的警衛表示，配合政府進行人車管制，若防疫人員有需求，都會告知門口警衛，以利後續審核、放行，「今天防疫人員沒有特殊需求，若有特殊需求會告知大門。」

台中市警局的轄區分局配合防疫工作，也派警員24小時輪班在門口站崗，管制人員出入，避免疫情擴散，警方今天沒有接獲民眾陳抗等任何突發狀況，若有民眾陳抗，也將安排警力前往現場安全維護，避免事態擴大。

據了解，防疫人員與武漢台商都是集中在同棟大樓內，大樓內雖有餐廳與廚房，但並未開伙，目前用餐都是採用叫中央指定的外送便當，送進隔離區後，再由防疫人員分別送到隔離者的房間，用餐與活動都在房內，不得外出。

武漢肺炎肺炎台商

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