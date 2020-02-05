親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

武漢肺炎決策慢 中國防疫需要民主機制

日本再增2武漢肺炎確診病例 第35例京都男為境內感染

榮民張用九遺愛捐千萬 庇護新北遭遺棄受虐兒

2020-02-05 20:37中央社 新北5日電

已故榮民張用九遺囑指定將身後近新台幣1500萬元遺產，全數捐新北市5家兒少育幼安置機構。行政院退輔會副主委李文忠今天與新北市長侯友宜見證捐贈儀式，感念張用九無私大愛。

新北市政府社會局指出，今天是張用九的冥誕，張用九近1500萬元遺產將平均分配贈給市內愛心育幼院、大同育幼院、約納家園、普賢慈海家園、榮光育幼院等5家兒少育幼安置機構，每家約293萬餘元。

新北市榮民服務處表示，張用九於民國18年出生於安徽省休寧縣，19歲從軍，民國38年隨國軍來台，在海軍擔任電機士官長。退伍後曾住在台北榮民之家，後來搬到永和區定居。

新北市榮服處永和區服務組長吳家驥受訪表示，張用九退伍後曾跑商船到過許多國家，看見許多弱勢孩童需照顧。民國96年就立下遺囑，其遺產扣除在中國大陸合法繼承人應得份後，所剩悉數捐贈專為拯救棄虐兒的兒童社福機構。

吳家驥說，張用九於民國102年3月往生，在台灣生活64年，終生未婚，青春奉獻給國家及台灣這塊土地，生病住院期間，還惦記棄虐兒的照顧事宜。

捐贈儀式在張用九的92歲冥誕舉行，侯友宜表示，張用九若在世今年是92歲，與自己父親同齡。無論是受遺棄或虐待的安置兒少，每名孩子背後都有辛酸故事。

侯友宜感謝張用九熱心善舉，讓安置兒少感受社會溫暖，帶動社會大眾重視弱勢團體，他要代表新北市的棄養兒，表達最崇高的敬意。

代表受贈的大同育幼院長黃劍峯表示，這是收到最大筆的捐助，許多孩子因家庭失能需入住機構，他會善用這些錢，讓孩子生活獨立成長。

會中，今年17歲的朱秀英代表受助兒指出，感謝育幼院的幫助，明年要上大學，會以社工系為目標，希望未來也能幫助別人。

育幼院侯友宜遺產

延伸閱讀

鑽石公主號1月31日曾停靠基隆遊雙北 侯友宜...

口罩實名制新北配額僅81萬人 侯友宜：物資...

額溫槍產量只剩三成 侯友宜：盼經部管制出口

新北3居家檢疫者失聯 侯友宜：已確認離境且健...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

武漢肺炎全民防疫 汐止全區共餐先暫停

2020-02-05 19:15

柴火蒸菜頭粿 平溪紫東社區傳承古早味

2020-02-05 19:15

買菜沒停車位被開單 汐止市場陳情要車格

2020-02-05 19:14

結合淘金文化 九份國小打造黃金廁所

2020-02-05 19:13

淡水竿蓁網球場整修 議員爭取經費完成

2020-02-05 19:12

口罩實名制明上路 新北藥師公會：部分藥局數量有誤

2020-02-05 18:36

捷運景安站景平路單號路段 20日起實施機車退騎樓

2020-02-05 18:24

補習班人口一罩 台南教育局長：健康學生可不用戴口罩

2020-02-05 17:33

營養午餐吃到打拋豬 新北做7國、35道東南亞料理

2020-02-05 17:32

羨慕林口人！好心人再透過議員捐口罩、酒精

2020-02-05 17:11

新北2男1女居家檢疫失聯出境 衛生局：會罰但等3人說明

2020-02-05 17:07

北市5大教育、運動場館防疫啟動 親子出遊要注意

2020-02-05 16:40

口罩實名制明上路 台中健保藥局畫動線增人手因應

2020-02-05 15:52

機車格收費第二階今年啟動 10日起納南京復興、南港站

2020-02-05 15:15

超萌「五鼠提燈」慶元宵 淡海輕軌明起再送發財錢母

2020-02-05 12:46

催淚！榮民92歲冥誕 捐千萬助弱勢完成遺願

2020-02-05 12:24

哪裡買口罩？台南市推「口罩領購藥局地圖」手機就可查

2020-02-05 12:14

公務員防疫假不給薪 黃珊珊：收到公文就依法辦理

2020-02-05 12:07

想租屋卻遭拒絕 視障者怒：拒絕導盲犬最瞎理由

2020-02-05 11:13

22萬戶未接汙水管 北市加碼補助

2020-02-05 00:09

達共識 國父紀念館景觀改造不拆牆

2020-02-04 23:57

設防疫站 進廟消毒…新北神明淨港祭 高規格防疫

2020-02-04 23:34

疫情衝擊觀光 假日商圈「變得很好走」

2020-02-04 23:19

新北防災都更7案申請 2危樓將拆

2020-02-04 23:18

冬季碧螺春 高春桃獲特等獎

2020-02-04 23:17

攔阻詐騙 北市警2個月阻騙3千萬元

2020-02-04 19:41

享受悠閒時光 平溪農會打造景觀咖啡廳

2020-02-04 19:21

送萬份文宣口罩 市議員林裔綺籲有需要才戴

2020-02-04 19:20

淡水亮點計畫完工 候友宜騎Ubike賞美景

2020-02-04 19:20

淡海輕軌藍海線工程 候友宜盼年底通車

2020-02-04 19:19

萬里公所改善值班品質 議員助添設施設備

2020-02-04 19:18

口罩哄抬價格認定尚無標準 仍可稽查違規販售行為

2020-02-04 17:43

新北4偏鄉衛生所接手口罩 侯友宜：時間延長共體時艱

2020-02-04 17:43

延後開學學生仍有自習需求 偏遠、都會學校兩樣情

2020-02-04 17:20

蘆洲2處危樓將拆除 新北防災條例案件已累積7案申請

2020-02-04 16:45

疫情受害者？ 「學姐」黃瀞瑩坦言：人事還要再等一等

2020-02-04 16:24

改造電腦機殼 王育任獲世界冠軍

2020-02-04 15:56

國父紀念館圍牆不拆了 國館：周邊居民支持

2020-02-04 15:45

北市府：夾娃娃機放醫療口罩 最高可罰200萬

2020-02-04 15:44
看更多

熱門文章

難得！興建近400年台灣第一城在台南首度出土

2020-02-05 10:53

直逼免役極限 台東1役男身高「頂天」啦

2020-02-05 09:18

台灣第一城考古出土 極有機會登錄為世界文化遺產

2020-02-05 11:03

台中隔離所外警方維安戒備 民眾：有大官要來？

2020-02-04 21:06

催淚！榮民92歲冥誕 捐千萬助弱勢完成遺願

2020-02-05 12:24

彰化縣市喬不攏！台中捷運綠線延伸彰化路線協調破裂

2020-02-05 15:15

哪裡買口罩？台南市推「口罩領購藥局地圖」手機就可查

2020-02-05 12:14

桃園議員幫供應商安排場地 服務鄉親原價買酒精

2020-02-05 12:08

實名制販售口罩 桃市616家健保特約藥局這裡查

2020-02-05 16:32

蘇花改通車後蘇花安啟動 南澳鄉長要求高架

2020-02-05 14:33

員工傳訊家族有武漢肺炎音訊全無 全公司嚇壞求助縣府

2020-02-05 13:09

把握美景！冷氣團發威 台南六甲落羽松整片紅更美了

2020-02-05 09:17

武陵櫻花季8日起管制21天 道路易結冰要小心

2020-02-05 11:22

台東幸福宅2月底交屋 縣府為延遲交屋送每戶2萬元禮物

2020-02-05 14:17

高市選委會籲罷韓勿虛偽連署 尹立批選委會把市民當賊

2020-02-04 21:07

故宮國寶遊彰化 吃完爌肉換玉鴨及荔枝上菜

2020-02-05 07:46

花蓮港13日迎首艘郵輪 港務公司配合中央全力防疫

2020-02-05 11:33

口罩買不到飯店業自危 台東業者嘆：猶如細姨兒

2020-02-05 17:11

武漢肺炎延燒 基隆市府：要求廟口夜市攤販全戴上口罩

2020-02-05 17:02

雲林褒忠吃飯擔2月8日登場 萬人共享平安餐

2020-02-05 13:07

台中蚵仔竂125戶遭訴拆屋還地 市府：尊重司法

2020-02-05 16:30

影／紅土跑道再見了！羅東運動公園將改鋪PU

2020-02-05 07:44

寒流+疫情外銷訂單恐萎縮 韓國瑜視察坦言心理壓力大

2020-02-05 17:00

免驚啦！大同櫻花季活動占地7公頃 無畏疫情照常舉行

2020-02-05 10:28

公務員給假不給薪 五結鄉長：勞工身分的還是給假給薪

2020-02-05 12:52

羨慕林口人！好心人再透過議員捐口罩、酒精

2020-02-05 17:11

婦人要送議員鴨蛋 遇罷韓連署起爭執

2020-02-04 22:05

搶買台酒95%酒精 雲林多處營業所不到半小時全被掃光

2020-02-05 15:52

化骨水工程師不忘最愛 職訓後開重機工作室專業高營收

2020-02-05 14:01

公務員防疫假不給薪 黃珊珊：收到公文就依法辦理

2020-02-05 12:07

基隆推七堵、暖暖旅遊手冊 多吸芬多精探山城秘境

2020-02-05 13:44

250片限量口罩到貨了 桃園藥局趕工作號碼牌

2020-02-05 18:25

台中捷運首發燈會限定悠遊卡 2月10日線上開賣

2020-02-05 14:24

通往六龜溫泉區溪底便道施工 韓國瑜前往視察

2020-02-05 16:16

影／他買1200公升酒精 送給嘉市所有國中小學

2020-02-05 10:59

讓消褪中的芹菜管美味飄香 屏東新園老農堅持不退

2020-02-05 12:08

再傳佳音！麥寮美生菜外銷20噸 沙烏地阿拉伯也吃得到

2020-02-05 11:46

揮別24年紅土 羅東運動公園改鋪PU跑道

2020-02-05 00:03

社區健保藥局備戰！分裝口罩、排動線、準備號碼牌

2020-02-05 16:43

中捷綠線延伸彰化 4方案今協調

2020-02-05 00:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top