口罩實名制明上路 新北藥師公會：部分藥局數量有誤

相關新聞
新北2男1女居家檢疫失聯出境 衛生局：會罰但等3人說明2020-02-05 17:07
新春首件違章開鍘 八里1513坪鐵皮違建強制拆除2020-02-05 19:29
武漢肺炎全民防疫 汐止全區共餐先暫停2020-02-05 19:15
柴火蒸菜頭粿 平溪紫東社區傳承古早味2020-02-05 19:15
買菜沒停車位被開單 汐止市場陳情要車格2020-02-05 19:14
結合淘金文化 九份國小打造黃金廁所2020-02-05 19:13
淡水竿蓁網球場整修 議員爭取經費完成2020-02-05 19:12
捷運景安站景平路單號路段 20日起實施機車退騎樓2020-02-05 18:24
補習班人口一罩 台南教育局長：健康學生可不用戴口罩2020-02-05 17:33
營養午餐吃到打拋豬 新北做7國、35道東南亞料理2020-02-05 17:32
羨慕林口人！好心人再透過議員捐口罩、酒精2020-02-05 17:11
北市5大教育、運動場館防疫啟動 親子出遊要注意2020-02-05 16:40
口罩實名制明上路 台中健保藥局畫動線增人手因應2020-02-05 15:52
機車格收費第二階今年啟動 10日起納南京復興、南港站2020-02-05 15:15
超萌「五鼠提燈」慶元宵 淡海輕軌明起再送發財錢母2020-02-05 12:46
催淚！榮民92歲冥誕 捐千萬助弱勢完成遺願2020-02-05 12:24
哪裡買口罩？台南市推「口罩領購藥局地圖」手機就可查2020-02-05 12:14
公務員防疫假不給薪 黃珊珊：收到公文就依法辦理2020-02-05 12:07
想租屋卻遭拒絕 視障者怒：拒絕導盲犬最瞎理由2020-02-05 11:13
22萬戶未接汙水管 北市加碼補助2020-02-05 00:09
達共識 國父紀念館景觀改造不拆牆2020-02-04 23:57
設防疫站 進廟消毒…新北神明淨港祭 高規格防疫2020-02-04 23:34
疫情衝擊觀光 假日商圈「變得很好走」2020-02-04 23:19
新北防災都更7案申請 2危樓將拆2020-02-04 23:18
冬季碧螺春 高春桃獲特等獎2020-02-04 23:17
攔阻詐騙 北市警2個月阻騙3千萬元2020-02-04 19:41
享受悠閒時光 平溪農會打造景觀咖啡廳2020-02-04 19:21
送萬份文宣口罩 市議員林裔綺籲有需要才戴2020-02-04 19:20
淡水亮點計畫完工 候友宜騎Ubike賞美景2020-02-04 19:20
淡海輕軌藍海線工程 候友宜盼年底通車2020-02-04 19:19
萬里公所改善值班品質 議員助添設施設備2020-02-04 19:18
口罩哄抬價格認定尚無標準 仍可稽查違規販售行為2020-02-04 17:43
新北4偏鄉衛生所接手口罩 侯友宜：時間延長共體時艱2020-02-04 17:43
延後開學學生仍有自習需求 偏遠、都會學校兩樣情2020-02-04 17:20
蘆洲2處危樓將拆除 新北防災條例案件已累積7案申請2020-02-04 16:45
疫情受害者？ 「學姐」黃瀞瑩坦言：人事還要再等一等2020-02-04 16:24
改造電腦機殼 王育任獲世界冠軍2020-02-04 15:56
國父紀念館圍牆不拆了 國館：周邊居民支持2020-02-04 15:45
北市府：夾娃娃機放醫療口罩 最高可罰200萬2020-02-04 15:44
熱門文章
難得！興建近400年台灣第一城在台南首度出土2020-02-05 10:53
直逼免役極限 台東1役男身高「頂天」啦2020-02-05 09:18
台灣第一城考古出土 極有機會登錄為世界文化遺產2020-02-05 11:03
台中隔離所外警方維安戒備 民眾：有大官要來？2020-02-04 21:06
影／想看想買麥拉倫、保時捷！嘉義地檢明公開拍賣2020-02-04 19:42
催淚！榮民92歲冥誕 捐千萬助弱勢完成遺願2020-02-05 12:24
金門防疫提高規格 小三通旅客搭專車直達機場不落地2020-02-04 20:13
彰化縣市喬不攏！台中捷運綠線延伸彰化路線協調破裂2020-02-05 15:15
桃園議員幫供應商安排場地 服務鄉親原價買酒精2020-02-05 12:08
哪裡買口罩？台南市推「口罩領購藥局地圖」手機就可查2020-02-05 12:14
員工傳訊家族有武漢肺炎音訊全無 全公司嚇壞求助縣府2020-02-05 13:09
蘇花改通車後蘇花安啟動 南澳鄉長要求高架2020-02-05 14:33
把握美景！冷氣團發威 台南六甲落羽松整片紅更美了2020-02-05 09:17
實名制販售口罩 桃市616家健保特約藥局這裡查2020-02-05 16:32
高市選委會籲罷韓勿虛偽連署 尹立批選委會把市民當賊2020-02-04 21:07
王定宇：從這兩個徴兆可以看出中國武漢疫情已經失控2020-02-04 19:54
台東幸福宅2月底交屋 縣府為延遲交屋送每戶2萬元禮物2020-02-05 14:17
烏來檢疫所名稱惹議 侯友宜：應同理心照顧同胞2020-02-04 20:04
武陵櫻花季8日起管制21天 道路易結冰要小心2020-02-05 11:22
故宮國寶遊彰化 吃完爌肉換玉鴨及荔枝上菜2020-02-05 07:46
花蓮港13日迎首艘郵輪 港務公司配合中央全力防疫2020-02-05 11:33
影／紅土跑道再見了！羅東運動公園將改鋪PU2020-02-05 07:44
雲林褒忠吃飯擔2月8日登場 萬人共享平安餐2020-02-05 13:07
武漢肺炎延燒 基隆市府：要求廟口夜市攤販全戴上口罩2020-02-05 17:02
口罩買不到飯店業自危 台東業者嘆：猶如細姨兒2020-02-05 17:11
免驚啦！大同櫻花季活動占地7公頃 無畏疫情照常舉行2020-02-05 10:28
公務員給假不給薪 五結鄉長：勞工身分的還是給假給薪2020-02-05 12:52
婦人要送議員鴨蛋 遇罷韓連署起爭執2020-02-04 22:05
公務員防疫假不給薪 黃珊珊：收到公文就依法辦理2020-02-05 12:07
化骨水工程師不忘最愛 職訓後開重機工作室專業高營收2020-02-05 14:01
台中蚵仔竂125戶遭訴拆屋還地 市府：尊重司法2020-02-05 16:30
寒流+疫情外銷訂單恐萎縮 韓國瑜視察坦言心理壓力大2020-02-05 17:00
搶買台酒95%酒精 雲林多處營業所不到半小時全被掃光2020-02-05 15:52
基隆推七堵、暖暖旅遊手冊 多吸芬多精探山城秘境2020-02-05 13:44
台中捷運首發燈會限定悠遊卡 2月10日線上開賣2020-02-05 14:24
通往六龜溫泉區溪底便道施工 韓國瑜前往視察2020-02-05 16:16
再傳佳音！麥寮美生菜外銷20噸 沙烏地阿拉伯也吃得到2020-02-05 11:46
揮別24年紅土 羅東運動公園改鋪PU跑道2020-02-05 00:03
羨慕林口人！好心人再透過議員捐口罩、酒精2020-02-05 17:11
中捷綠線延伸彰化 4方案今協調2020-02-05 00:17
留言