結合淘金文化 九份國小打造黃金廁所

瑞芳九份國小結合當地淘金文化，在廁所中打造了一間黃金廁所，有金光閃閃的馬桶，讓學生們上廁所都好興奮。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 瑞芳九份國小結合當地淘金文化，打造特色校園，三年內逐一打造彩繪走廊、金礦體驗教室、雙蛇溜滑梯，也在廁所中打造了一間黃金廁所，有金光閃閃的馬桶，讓學生們上廁所都好興奮。

九份國小位在九份商圈的尾端，繽紛的外觀有兩條蛇形狀的溜滑梯義涵礦坑有寶必有蛇的傳說，校園用來上體育課的籃球場，這週剛做好新鋪面，上了耀眼的金黃色與學校象徵物土撥鼠，學生們取名叫它「阿土伯」，在校門口大門前也應景裝飾著它的元宵花燈，象徵著九份人的在地精神。

九份國小校長余屹安表示，九份國小因為腹地有限，沒有自己的操場，之前學生反應上體育課的籃球場鋪面不平整容易跌傷，在這週換了新鋪面也在當中設計學校特色，可愛的「阿土伯」土撥鼠也設計花燈放置於九份豎崎路尾校門口前，邀請遊客遠觀欣賞及可，以免將花燈踩壞。

走在二樓走廊隨處可見九份在地歷史與過往照片，學校也積極運用鐳射切割機及外聘藝術家教導孩子製作文創的技能，處處可見學生作品與建築巧思，今(5)日學校也迎接新北市教育局前來視察防疫作業，學校先前添購的紫外線殺菌燈便派上用場，學校在寒假也積極配合入校量體溫，確保病毒並未入侵校園。

校長一行帶著督學參觀起剛完成的黃金馬桶，既有特色也致敬早期先民在九份的奢華風光，廁所專為學生使用，也象徵著孩子們當成寶來照顧，走在陽光普照上學路，與皓月繁星的陪伴下快樂充實地成長。