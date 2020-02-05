捷運景安站景平路單號路段 20日起實施機車退騎樓

因應捷運環狀線轉乘人車潮，本月20日起捷運景安站外的景平路（景平路241巷─南山路）單號邊路段，將實施機車退出騎樓，並於台64線橋下空間新設2處機車停車場，提供303格停車位作為替代空間，維護捷運站周邊行人通行安全與順暢。

新北交通局長鍾鳴時表示，新北市自2009年起實施機車退出騎樓，至今共109條路段、102處避難弱勢場所及11條北大特區退縮綠軸，實施機車退出騎樓，騎樓淨空後，還給民眾舒適的通行空間，也提升周邊生活品質和市容環境整潔。

交通局停車營運科長許芫綺指出，上月14日起在景安站外的景平路，雙號邊路段實施後，民眾反應良好，且停車秩序大為改善，因此經會勘後將自2月20日起，擴大到單號邊也實施機退。

交通局也於台64線橋下闢建環狀線B區及C區2處機車停車場，提供303格機車停車位，其中含7格身障停車位，做為替代停車空間，已在上月18日開放免費試停，並預計3月1日起收費營運，另自本月10日起至25日開放民眾月票抽籤登記。