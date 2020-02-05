補習班人口一罩 台南教育局長：健康學生可不用戴口罩

為確保防疫落實，台南市教育局長鄭新輝今天下午率隊稽查補習班、幼兒園與安親班，補習班業者反映，因學生是在有空調的密閉空間內上課，都會戴口罩，目前雖有備用口罩，但因口罩不易買到，最缺的還是口罩。鄭新輝表示，因台南非疫區，若身體健康，上課時不一定要戴口罩。

台南市教育局表示，今天下午稽查的補習班、幼兒園與補習班都有依規定落實防疫，未來會持續稽查，若防疫工作未落實，會要求立即或限期改善，仍未改善，將公布名稱。

鄭新輝下午率隊稽查位於台南市中西區中山路的志光補習班，以及成功路的康德幼兒園、課後照顧中心。一到志光的門口，補習班就要求來訪者以酒精乾洗手，並量額溫，學生必須戴口罩。鄭新輝詢問額溫的認定，補習班說37.5度，鄭新輝建議若37度，即應再做量測。

志光教育集團嘉南區督導方俊尹表示，由於是中央空調教室，屬密閉空間，因此學生都會戴口罩，若因有狀況而未戴口罩，補習班會提供口罩應急。方俊尹說，雖然補習班也有備用口罩，但因學校延後開學，許多學生都到補習班，口罩不足仍是最大問題。鄭新輝表示，會向上反映，但因為台南無人感染武漢肺炎，非疫區，專家也建議健康人不用戴口罩，補習班在入口處已做防疫檢測，並且詢問出入境狀況，建議健康的學生不一定要上課時戴口罩，但也尊重個人的健康管理。