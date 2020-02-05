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營養午餐吃到打拋豬 新北做7國、35道東南亞料理

2020-02-05 17:32聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

學生在學校也能吃到打拋豬、雞丁綠咖喱等令人食指大動的東南亞風味餐點。新北市新住民人口多，新北市教育局去年編撰「在餐桌上與世界交朋友」國際食譜手冊給各校，今天在東海高中辦「校廚教學營」，請來主廚親自為7所學校餐廚人員授課，未來學生營養午餐中，每月至少有一道新住民料理，即將開學的這學期就開始實施。

新北市長侯友宜今出席教學營，挑戰煮「泰式打拋豬」。他說，在吃越南的法國麵包時，可以講一段越南跟法國的關係歷史，法國麵包怎麼演變成現在的越南麵包，不要看它只是一道美食，「那是一個歷史、是一個故事，更重要那是一個文化」。

侯友宜說，新北市的新住民包括子女總共有14萬人，透過異國飲食文化，讓同學多認識彼此。午餐融入了越南、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞、印尼及菲律賓7國共35道料理，在餐桌上就能跟世界交朋友。

新北市教育局表示，今年將在新北7所自立廚房學校，包括吉慶國小、秀峰國小、重陽國小、雙峰國小、中港國小、頂埔國小及蘆洲國小試辦「每月一道東南亞料理」，今天由主廚林奕成親自示範7道東南亞料理，運用香料變化出酸、辣、甜、香等豐富層次的南洋料理。

教育局表示，新北市有96間自立廚房，希望這7所試辦學校能逐漸擴展到其他有自立廚房的學校。教育局也指出，新北擘劃城市發展的六大願景包括新住民、新創生、新聯結、新美學、新趨勢及新領導，校廚教學營將新住民料理融入校園午餐，逐步漸進為「2030新北友好市」的城市願景而努力。

新北市教育局去年編撰「在餐桌上與世界交朋友」國際食譜手冊給各校，今天在東海高中辦...
新北市教育局去年編撰「在餐桌上與世界交朋友」國際食譜手冊給各校，今天在東海高中辦「校廚教學營」，請來主廚親自為7所學校餐廚人員授課，新北市長侯友宜（右）昨也出席，還挑戰煮「泰式打拋豬」。記者魏翊庭／攝影
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新北市教育局去年編撰「在餐桌上與世界交朋友」國際食譜手冊給各校，有越南、泰國、緬...
新北市教育局去年編撰「在餐桌上與世界交朋友」國際食譜手冊給各校，有越南、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞、印尼及菲律賓7國共35道料理。記者魏翊庭／攝影
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新北市教育局去年編撰「在餐桌上與世界交朋友」國際食譜手冊給各校，今天在東海高中辦...
新北市教育局去年編撰「在餐桌上與世界交朋友」國際食譜手冊給各校，今天在東海高中辦「校廚教學營」，請來主廚林奕成親自為7所學校餐廚人員授課。記者魏翊庭／攝影
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新北市教育局去年編撰「在餐桌上與世界交朋友」國際食譜手冊給各校，今天在東海高中辦...
新北市教育局去年編撰「在餐桌上與世界交朋友」國際食譜手冊給各校，今天在東海高中辦「校廚教學營」，請來主廚林奕成親自為7所學校餐廚人員授課。記者魏翊庭／攝影
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新北市教育局去年編撰「在餐桌上與世界交朋友」國際食譜手冊給各校，有越南、泰國、緬...
新北市教育局去年編撰「在餐桌上與世界交朋友」國際食譜手冊給各校，有越南、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞、印尼及菲律賓7國共35道料理。記者魏翊庭／攝影
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新北市教育局去年編撰「在餐桌上與世界交朋友」國際食譜手冊給各校，今天在東海高中辦「校廚教學營」，請來主廚親自為7所學校餐廚人員授課，新北市長侯友宜（右）昨也出席，還挑戰煮「泰式打拋豬」。記者魏翊庭／攝影
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