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口罩實名制上路：移工能以健保卡買口罩嗎？

「拖到最後一刻才給返台名單」 陸委會指中方三缺失

北市5大教育、運動場館防疫啟動 親子出遊要注意

2020-02-05 16:40聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

北市五大教育、運動場館也啟動防疫措施，親子出遊要注意。圖書館各分館2月份所有講座與活動均暫停；動物園因腹地廣大，僅增設酒精取用點，暫不用入園測量體溫；天文館也嚴陣以待，每日清潔消毒從2輪倍增到4輪；青發處工作人員均配戴口罩；至於各區運動中心目前賽事都照常舉行，鼓勵民眾自主管理。

台北市立圖書館2月份各分館的活動、講座、說故事等全數暫停、延期或取消。除了南港分館「從韓國泡菜體驗食物的神奇力量」延後至5月9日、總館講座「孩子的人生成長痛，小說有解：用好故事陪孩子走過徬徨時刻」延至4月25日、另「大學生必聽！用專案管理看留學生涯規畫」、「親子共學─基礎中文口語課程」均延至3月8日，其餘活動一律取消或暫停。

圖書館其他防疫措施包括宣導讀者若有感冒症狀、咳嗽請配戴口罩，另至2月底，到館進行公共服務的學生與工作人員均須配戴口罩。

台北市立動物園發言人曹先紹表示，除了規定所有第一線服務人員服勤時必須全程配戴口罩之外，各館區服務台增設消毒酒精取用點，搭配定時跑馬燈與播音，提醒遊客落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節及生病在家休息等防疫措施，不過也考慮到園區腹地廣大、空氣流通，目前還沒有要求每位遊客入園量體溫；動物照養住所及活動場地也都有定期消毒。

台北市立天文科學教育館也嚴陣以待，研究組組長吳志剛受訪表示，工作人員包括志工、清潔人員、保全等，全面配戴口罩，如志工反應沒有口罩，就會請他先別到館服務；另外因是公共教育場所，原本每日清潔人員分2輪值勤，防疫期間清潔作業加倍，分為4輪，加強消毒工作。

至於天文館寒假營隊活動，目前剩下2梯次，都是半日活動，館方事先調查學童接觸史、旅遊史，也要求小朋友配戴口罩。吳志剛坦言，因應武漢肺炎延後開學、延後放暑假，館內課程有受影響，包括2月份原訂到館校外教學的學校紛紛打來改時間，部分教師研習活動時間也要異動。

台北市青少年發展處今天也宣布加強防疫，要求執勤人員配戴口罩，大門服務台備有酒精供民眾消毒、提供額溫槍，發現高燒37.5度以上就請民眾佩戴口罩就醫；同時民眾接觸的電梯、扶手、售票機與廁所等均會加強消毒清潔。

台北市12區運動中心目前活動賽事都照常舉行，在防疫部分，即起會在入口張貼防疫宣導、播放防疫影片，第一線人員均要配戴口罩。也鼓勵民眾測量體溫，體溫超過37.5度勸導民眾返家休息，暫停進館運動，不過均是民眾自主管理，並非館方強制措施；體育局表示，若北市有確認武漢肺炎個案將會依照市府指示升級防疫措施，如在入口處確實執行測量體溫等作業。

台北市立動物園各館區服務台增設消毒酒精取用點。記者魏莨伊／攝影
台北市立動物園各館區服務台增設消毒酒精取用點。記者魏莨伊／攝影
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