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武漢台人「老弱婦孺」沒先撤？ 名單有玄機引網怒火

口罩實名制明上路 台中健保藥局畫動線增人手因應

2020-02-05 15:52聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

武漢肺炎升溫，民眾關心的買口罩明天採實名制，台中市有819家健保特約藥局，已陸續收到中華郵政寄送的口罩，很多藥局今天在門口畫設分流動線，並加派人力因應。台中市藥師公會理事長蕭彰銘說，健保藥局共體實艱，每天實名制口罩服務時間超過2小時，尚未聽聞有藥局拒收。

口罩購買實名制將上路，今起超商停售民生用醫療口罩，改在本周四起統一持健保卡，依身分證字號末一碼單雙數到由健保藥局購買。很多藥局為因應實名制政策，除了在門口畫設分流動線，明天加派人力提早半小時因應，除了原本的調劑、領慢箋等業務與買口罩要分流，並加強買口購民眾引導、解說等。

台中市健保特約藥局創會理事長、日盛藥局藥師陳金火說，健保藥局共體時艱，配合實名制販售口罩，工作量增加一倍以上，以他的藥局原本要3名藥師，因應明天實名制，增加2人上班，原則上買口罩和領藥分流，領藥優先；另有專人引導、查核健保卡身分證字號末一碼為單、雙數等。

陳金火說明，少數藥局已收到明天實名制的口罩，多數要在今晚才會收到，民眾購買口罩必須刷健保卡核對才能購買，明天過卡操作可能要數分鐘，也有可能會當機，他也有準備民眾簽名簿冊以備不時之需，由於健保卡要明天才能過卡，並不清楚需要花多久時間，加上要領藥的民眾，可能會拉長等候時間，請民眾耐心等候。

買口罩明天採實名制，台中市已有健保藥局在門口劃設買口罩和領藥的分流動線。記者趙容...
買口罩明天採實名制，台中市已有健保藥局在門口劃設買口罩和領藥的分流動線。記者趙容萱／攝影
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買口罩明天採實名制，台中市已有健保藥局收到中華郵政寄送的口罩。記者趙容萱／攝影
買口罩明天採實名制，台中市已有健保藥局收到中華郵政寄送的口罩。記者趙容萱／攝影
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買口罩明天採實名制，台中市已有健保藥局在門口劃設買口罩和領藥的分流動線。記者趙容...
買口罩明天採實名制，台中市已有健保藥局在門口劃設買口罩和領藥的分流動線。記者趙容萱／攝影
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