口罩實名制明上路 台中健保藥局畫動線增人手因應

武漢肺炎升溫，民眾關心的買口罩明天採實名制，台中市有819家健保特約藥局，已陸續收到中華郵政寄送的口罩，很多藥局今天在門口畫設分流動線，並加派人力因應。台中市藥師公會理事長蕭彰銘說，健保藥局共體實艱，每天實名制口罩服務時間超過2小時，尚未聽聞有藥局拒收。

口罩購買實名制將上路，今起超商停售民生用醫療口罩，改在本周四起統一持健保卡，依身分證字號末一碼單雙數到由健保藥局購買。很多藥局為因應實名制政策，除了在門口畫設分流動線，明天加派人力提早半小時因應，除了原本的調劑、領慢箋等業務與買口罩要分流，並加強買口購民眾引導、解說等。

台中市健保特約藥局創會理事長、日盛藥局藥師陳金火說，健保藥局共體時艱，配合實名制販售口罩，工作量增加一倍以上，以他的藥局原本要3名藥師，因應明天實名制，增加2人上班，原則上買口罩和領藥分流，領藥優先；另有專人引導、查核健保卡身分證字號末一碼為單、雙數等。