機車格收費第二階今年啟動 10日起納南京復興、南港站

台北市長柯文哲前年確定推動北市路邊機車格全面收費，依序從商圈、捷運站周遭，市區主幹道、社區巷弄共四階段陸續實施，繼去年完成商圈周邊機車格收費後，今年進入第二階段，預計2年內市區捷運站周邊機車格都要收費，首波為捷運南京復興站、南港站周邊共2480格機車格，下周一10日起要收費。

北市現有22.8萬個路邊機車格，如今西門町、信義、公館等商圈共16處路邊機車格已納入收費，收費機車格達2萬3000個，市府盼藉此增加周轉率、減少一位難求的情況；停車管理工程處今年起更計畫2年內要讓市區捷運站周邊機車格全面收費。

停管處主秘張仲杰表示，捷運站周邊機車格收費會以市區，同時是交會站、多鐵共構、鄰近客運轉運站等有大量轉乘需求的車站來優先納入，避免機車格遭人長期久占，第二階段首波因此也挑選較符合條件的捷運南京復興站、捷運南港站周邊，同時也在兩處新增機車格共137格，10日起共2480格機車格開始收費，每天每次20元。