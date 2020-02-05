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金剛猩猩「迪亞哥」有望脫魯 與荷蘭美女傳宗接代

2020-02-05 13:01聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

去年11月6日從荷蘭Apenheul Primate Park（靈長類公園），加入台北市動物園的兩隻雌性金剛猩猩「Tayari」和「Iriki」，入住新家滿3個月，園方觀察這兩位美女適應力良好，和一家之主「迪亞哥」相處融洽，保育員還曾目擊「迪亞哥」和兩位美女傳宗接代的畫面，盼盡快傳出好消息，為動物園增添新成員。

「Tayari」和「Iriki」來自同一個家族中，分別是兩隻不同雌性個體的小孩，兩姊妹的好感情從平時互動就看得出來，白天活動時總是一前一後地進出戶外活動場，形影不離的牠們就連睡覺時也要「黏TT」，保育員透過監視畫面發現，「Tayari」會將欄舍內用來當床鋪的牧草搬到「Iriki」旁邊，並和牠一起整理床鋪、依偎入睡。

「Tayari」和「Iriki」目前對於動物園的新家，居住起來相當滿意，但兩姊妹的個性還是略顯害羞，只要一有陌生人靠近，便會緊張的爬到樹上尋找掩護，樹頂端的置高點能使金剛猩猩看清楚四周環境，以便確認是否陌生人接近。此外，雄性金剛猩猩「迪亞哥」還會藉由折斷樹枝發出聲響，向敵人宣告「我的力氣很大，不要輕易招惹！」

雄性金剛猩猩約13歲性成熟，雌性則是約8歲，「迪亞哥」、「Tayari」、「Iriki」正好都達到金剛猩猩族群繁衍的年齡，因此今年可說是「迪亞哥」告別「魯蛇」的最佳時機，保育員表示曾目擊到「迪亞哥」正在和兩位美女傳宗接代的畫面，祝福牠們新的一年好「孕」到。

金剛猩猩「迪亞哥」和「Iriki」交配。圖／台北市立動物園提供
金剛猩猩「迪亞哥」和「Iriki」交配。圖／台北市立動物園提供
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前為金剛猩猩「迪亞哥」、後為「Tayari」。圖／台北市立動物園提供
前為金剛猩猩「迪亞哥」、後為「Tayari」。圖／台北市立動物園提供
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動物園荷蘭北市

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