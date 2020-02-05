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超萌「五鼠提燈」慶元宵 淡海輕軌明起再送發財錢母

2020-02-05 12:46聯合報 記者張曼蘋／新北即時報導

淡海輕軌在春節期間推出「靠北車站迎財氣」活動，現場發放金山財神廟過爐加持的錢母，受到民眾歡迎。新北捷運公司決定延長活動時間，6日起至本月8日元宵節，只要搭乘淡海輕軌至V01輕軌紅樹林站，即可索取限量5千份的錢母，以及限量1千份的環保「2020新北五鼠提燈」。

捷運公司表示，元宵節將到來，淡海輕軌也將從2月6日起，在V01輕軌紅樹林站，提供限量的新北鼠年小提燈，是以古典名著七俠五義及鼠年為主題發想，推出鑽天鼠、撤地鼠、翻江鼠、錦毛鼠及穿山鼠等5款提燈。

捷運公司強調，為響應環保，此次提燈採用無光源設計，民眾可以在提燈內放入適當大小的手電筒、手機或其它具有照明功能的設備；至於不便到現場領取的人，也可以到新北市民政局網站下載列印剪裁、自製提燈。

另外，由於淡水櫻花季已經開跑，滬尾櫻花稼期健走活動元宵節當天也將同步登場，捷運公司表示，當天上午8點可在起點普學禪寺或搭乘淡海輕軌至V03淡金鄧公站於滬尾櫻花大道的出入口，索取限量3千份的闖關券後，在4個活動站點闖關小遊戲成功獲得戳章，再到終點三空泉休閒農場附近，兌換櫻桃花手繪碗組，而活動當天也會一併在V03淡金鄧公站，提供發財錢母及2020新北鼠年小提燈領取。

淡海輕軌2月6日起在V01輕軌紅樹林站，提供限量的新北鼠年小提燈，推出鑽天鼠、撤...
淡海輕軌2月6日起在V01輕軌紅樹林站，提供限量的新北鼠年小提燈，推出鑽天鼠、撤地鼠、翻江鼠、錦毛鼠及穿山鼠等5款提燈。圖／新北捷運公司提供
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本月6日起至8日元宵節當天，只要搭乘淡海輕軌至V01輕軌紅樹林站，即可索取限量5...
本月6日起至8日元宵節當天，只要搭乘淡海輕軌至V01輕軌紅樹林站，即可索取限量5千份的錢母，以及限量1千份的環保「2020新北五鼠提燈」。圖／新北捷運公司提供
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淡水櫻花季開跑，滬尾櫻花稼期健走活動元宵節當天同步登場，捷運公司會在V03淡金鄧...
淡水櫻花季開跑，滬尾櫻花稼期健走活動元宵節當天同步登場，捷運公司會在V03淡金鄧公站，提供發財錢母及2020新北鼠年小提燈，讓民眾領取。圖／新北捷運公司提供
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淡海輕軌捷運

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