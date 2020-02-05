超萌「五鼠提燈」慶元宵 淡海輕軌明起再送發財錢母

淡海輕軌在春節期間推出「靠北車站迎財氣」活動，現場發放金山財神廟過爐加持的錢母，受到民眾歡迎。新北捷運公司決定延長活動時間，6日起至本月8日元宵節，只要搭乘淡海輕軌至V01輕軌紅樹林站，即可索取限量5千份的錢母，以及限量1千份的環保「2020新北五鼠提燈」。

捷運公司表示，元宵節將到來，淡海輕軌也將從2月6日起，在V01輕軌紅樹林站，提供限量的新北鼠年小提燈，是以古典名著七俠五義及鼠年為主題發想，推出鑽天鼠、撤地鼠、翻江鼠、錦毛鼠及穿山鼠等5款提燈。

捷運公司強調，為響應環保，此次提燈採用無光源設計，民眾可以在提燈內放入適當大小的手電筒、手機或其它具有照明功能的設備；至於不便到現場領取的人，也可以到新北市民政局網站下載列印剪裁、自製提燈。