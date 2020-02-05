催淚！榮民92歲冥誕 捐千萬助弱勢完成遺願

新北市已故榮民張用九生前自立遺囑，要將身後遺產「捐贈專為拯救棄虐兒之兒童社福機構」，2013年過世後歷經所有的程序，終於在今天張用九92歲冥誕時，順利捐出1467萬元給新北5家兒少育幼安置機構，不僅完成遺願，也讓受贈的院長激動一度哽咽。

新北榮民服務處指出，張用九1939年出生在安徽省休寧縣，19歲就投身軍旅，1949年隨著國軍來台持續在海軍服役，直到1967年才因傷退伍，退伍後短暫居住在台北榮民之家，後來搬到新北永和定居。

長期在榮服處協助張用九生活照顧的吳家驥說，張用九是單身無子女的榮民，他因長期陪伴成了莫逆之交，張曾告訴他，弱勢家庭成長的兒童手無縛雞之力，因此發願行有餘力，要幫助弱勢兒童。

吳家驥說，但後來天不從人願，2013年因為病毒感染過世享年84歲，在台灣生活64年看到苦難小孩，生前就立下遺囑要幫助弱勢，這種大愛無疆精神，是他一輩子最敬重的長者。

受贈代表大同育幼院長黃劍峯致詞時眼眶一度泛紅，他說，這巨大捐款對安置機構是不可置信的濃情厚意，這社會再進步、經濟再發達，仍有孩子非自願離開家庭，進到機構安置，但現在兒少問題越來越多元、複雜。

黃劍峯說，機構第一線服務人員不離不棄陪伴孩子，卻還要面對持續攀高營運成本，感謝張用九捐贈的美意，這是有史以來最大筆的捐款，未來這筆捐款會用在孩子的生活教育、空間改善與自立培育、心理創傷復原。