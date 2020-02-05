哪裡買口罩？台南市推「口罩領購藥局地圖」手機就可查
因應武漢肺炎，政府推出實名制到健保特約藥局購買口罩，7天可購買2片，價格10元，希望方便民眾能買到口罩。台南市政府也推出「台南市口罩領購藥局地圖」，市民只要掃描QR code條碼，或是手動輸入網址，即可查詢哪裡有配合的藥局可買口罩。
台南市政府研考會指出，口罩實名制將從2月6日實施，市民須持健保卡至台南市5百多間健保特約藥局購買，此次口罩實名制規定，7天僅可購買2片，2片價格10元。可購買的日期是依照身分證號碼最後一碼奇偶數判斷，如果身分證最後一位數為1、3、5、7、9，周一、周三、周五與周日可到藥局購買，若身分證最後一位數為0、2、4、6、8，可在周二、周四、周六及周日到藥局購買。
市府提醒，周日雖然不限制購買者，但要留意藥局周日是否有營業，有關營業資訊可透過市府提供的「台南市口罩領購藥局地圖」中查詢藥局聯繫方式。地圖使用方式可掃描市府提供QR code條碼，或是手動輸入https://p.tainan.gov.tw/u/v52d開啟與查詢，有問題也可撥打免付費防疫專線1922或台南市衛生局防疫專線06-2880180。
市府表示，目前目前尚未有社區傳染發生，勤洗手、出入密閉空間或醫療院所記得戴口罩、生病在家休息，呼籲市民如果近期曾出入境中國大陸，返國入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報並依指示戴上口罩，衛生局會安排後續就醫事宜。
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