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想租屋卻遭拒絕 視障者怒：拒絕導盲犬最瞎理由

2020-02-05 11:13聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

內政部推出包租代管政策，讓房東、房客方便出租房子或是找到好租屋處，但有視障者質疑，明明是包租代管租屋物件，卻有房東以「鄰居認為狗很臭」為理由，拒絕不出租，覺得這是「拒絕導盲犬最瞎的理由」，新北市城鄉局表示，包租代管其實跟一般租屋市場相同，房東可以開設租屋條件、挑選房客。

導盲犬使用者孫小姐抱怨，她在租屋網站上看到市府包租代管的物件，想打電話詢問是否導盲犬能入住，卻遭到拒絕，管理顧問公司以「鄰居覺得狗很臭，不可以租給養寵物的房客」為由拒絕她，她覺得這是「拒絕導盲犬最瞎的理由」！認為是拿著包租代管的優惠，卻沒有做到社會住宅的美意。

城鄉局住宅發展科長江怡瑩表示，包租代管其實跟一般租屋市場相同，房東可以開設租屋條件、挑選房客，再進行租賃契約簽訂，市府是做媒合角色，不會介入自由市場，民眾如在選擇租屋、仍在看房尚未入住則不會插手，但如果是入住後，發生被趕出來或其他租屋問題，城鄉局就會了解狀況。

如果民眾認為，像導盲犬是挑選且受訓過，性情較溫馴的狗，質疑為何無法入住，江怡瑩表示，城鄉局會協助轉介其他適合的租屋物件，或是尋求相關管道讓民眾申請承租，她也會建議選擇社會住宅，現在新北的社宅都可允許房客飼養寵物。

惠光導盲犬學校教育推廣組主任彭筱涵表示，視障者在租房子時很常被拒絕，房東常用狗的味道很臭、視障者無法照顧狗為理由拒絕出租房子，不應該用寵物的眼光看待導盲犬，視障者每天都會為導盲犬梳毛擦澡，定期健康檢查、注射疫苗，導盲犬也經過專業訓練及嚴格生活規定，例如不可以跳上沙發，到指定地點才會上廁所，例如馬路水溝或是家中浴室，視障者下指令導盲犬才會動作。

彭筱涵說，視障者最常工作的地點在按摩院，但如果有申請導盲犬，也會被雇主以健康、衛生方面的疑慮拒絕，她希望更多人能理解，視障者若符合資格可以使用導盲犬，在生活上就不需要依靠家人，行動上會有更多自主性及尊嚴。

彭筱涵指出，最常作為導盲犬的犬種為拉布拉多，每5隻培訓的拉不拉多，只有2隻能成功訓練成導盲犬，成功率僅百分之40，培訓非常不易，社會對於在大眾交通工具上對導盲犬有一定認知跟了解，但她認為在生活方面，還是需要更多的包容、友善。

最常作為導盲犬的犬種為拉布拉多，每5隻培訓的拉不拉多，只有2隻能成功訓練成導盲犬...
最常作為導盲犬的犬種為拉布拉多，每5隻培訓的拉不拉多，只有2隻能成功訓練成導盲犬，成功率僅百分之40，培訓非常不易。圖／惠光導盲犬學校提供
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導盲犬工作或受訓時，身上會由視障者或訓練師掛出識別證。記者江婉儀／攝影
導盲犬工作或受訓時，身上會由視障者或訓練師掛出識別證。記者江婉儀／攝影
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視障者若符合資格可以使用導盲犬，在生活上就不需要依靠家人，行動上會有更多自主性及...
視障者若符合資格可以使用導盲犬，在生活上就不需要依靠家人，行動上會有更多自主性及尊嚴。圖為訓練師帶導盲犬進行訓練。記者江婉儀／攝影
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視障者若符合資格可以使用導盲犬，在生活上就不需要依靠家人，行動上會有更多自主性及...
視障者若符合資格可以使用導盲犬，在生活上就不需要依靠家人，行動上會有更多自主性及尊嚴。記者江婉儀／攝影
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最常作為導盲犬的犬種為拉布拉多，每5隻培訓的拉不拉多，只有2隻能成功訓練成導盲犬...
最常作為導盲犬的犬種為拉布拉多，每5隻培訓的拉不拉多，只有2隻能成功訓練成導盲犬，成功率僅百分之40，培訓非常不易。圖／惠光導盲犬學校提供
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導盲犬視障房東

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