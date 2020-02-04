冬季碧螺春 高春桃獲特等獎

三峽區農會冬季碧螺春綠茶評鑑，茶農高春桃（右）獲得特等獎。 記者江婉儀／攝影 分享 facebook

新北市三峽區農會昨天舉辦冬季優良碧螺春綠茶評鑑頒獎典禮，茶農高春桃獲得特等獎，她說沒有特別的製茶小祕訣，但去年受暖冬影響．在茶葉採收過程感覺到香氣較足夠，應是這次獲獎原因；三峽區農會農友服務中心昨天也揭牌，除了提供結合推廣及供銷的多功能中心，也讓農友隨時可以來買需要的農業資材。

獲得這次評鑑特等獎的高春桃是第3代茶農，這次以「茶園媳婦」身分比賽獲得好成績，高春桃是雲林人，小時候跟父母搬到三峽居住，從小就學習如何製茶。

高春桃說，這次能獲得特等獎很開心，自己就是遵循一般的製茶流程，沒有特別訣竅；提到評鑑的準備過程，高春桃說，茶樹到了冬天要休眠，天氣太冷造成茶樹生長速度慢，所以在製作春茶及冬茶時，要等天氣回暖才有茶可以採，她選擇比較適合的時間採收茶葉，在評鑑截止日期前交出自己最滿意的作品。

三峽區農會總幹事張永巨說，三峽茶葉面積不大，僅189公頃，但歷史悠久，在地特有的「青心柑仔」茶樹非常著名，非常適合做成碧螺春，茶湯碧綠清澈、爽口回甘，還有獨特的綠豆香氣，又被稱為「茶中翡翠」。

三峽區農友服務中心昨揭牌。 記者江婉儀／攝影 分享 facebook

另外，三峽區農會農友服務中心昨天揭牌，由農會的舊倉庫改建，未來將提供農友有機教學、生物防治教學、植物醫生進駐及假日農業資材販售據點，除了是結合推廣及供銷的多功能中心，也讓農友隨時都可以來購買需要的農業資材。

農業局長李玟表示，農業局持續輔導在地茶農提升技術，與三峽區農會合作，舉辦各項茶葉品質、製茶技術競賽，更輔導農會將碧螺春茶葉結合麵條，開發出具有茶香的碧螺春細麵，民眾來三峽時除了品嘗在地碧螺春綠茶，也可品嘗在地多元的茶葉產品。