親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

冬季碧螺春 高春桃獲特等獎

2020-02-04 23:17聯合報 記者江婉儀／新北報導

三峽區農會冬季碧螺春綠茶評鑑，茶農高春桃（右）獲得特等獎。 記者江婉儀／攝影
三峽區農會冬季碧螺春綠茶評鑑，茶農高春桃（右）獲得特等獎。 記者江婉儀／攝影
分享

新北市三峽區農會昨天舉辦冬季優良碧螺春綠茶評鑑頒獎典禮，茶農高春桃獲得特等獎，她說沒有特別的製茶小祕訣，但去年受暖冬影響．在茶葉採收過程感覺到香氣較足夠，應是這次獲獎原因；三峽區農會農友服務中心昨天也揭牌，除了提供結合推廣及供銷的多功能中心，也讓農友隨時可以來買需要的農業資材。

獲得這次評鑑特等獎的高春桃是第3代茶農，這次以「茶園媳婦」身分比賽獲得好成績，高春桃是雲林人，小時候跟父母搬到三峽居住，從小就學習如何製茶。

高春桃說，這次能獲得特等獎很開心，自己就是遵循一般的製茶流程，沒有特別訣竅；提到評鑑的準備過程，高春桃說，茶樹到了冬天要休眠，天氣太冷造成茶樹生長速度慢，所以在製作春茶及冬茶時，要等天氣回暖才有茶可以採，她選擇比較適合的時間採收茶葉，在評鑑截止日期前交出自己最滿意的作品。

三峽區農會總幹事張永巨說，三峽茶葉面積不大，僅189公頃，但歷史悠久，在地特有的「青心柑仔」茶樹非常著名，非常適合做成碧螺春，茶湯碧綠清澈、爽口回甘，還有獨特的綠豆香氣，又被稱為「茶中翡翠」。

三峽區農友服務中心昨揭牌。 記者江婉儀／攝影
三峽區農友服務中心昨揭牌。 記者江婉儀／攝影
分享

另外，三峽區農會農友服務中心昨天揭牌，由農會的舊倉庫改建，未來將提供農友有機教學、生物防治教學、植物醫生進駐及假日農業資材販售據點，除了是結合推廣及供銷的多功能中心，也讓農友隨時都可以來購買需要的農業資材。

農業局長李玟表示，農業局持續輔導在地茶農提升技術，與三峽區農會合作，舉辦各項茶葉品質、製茶技術競賽，更輔導農會將碧螺春茶葉結合麵條，開發出具有茶香的碧螺春細麵，民眾來三峽時除了品嘗在地碧螺春綠茶，也可品嘗在地多元的茶葉產品。

茶葉

延伸閱讀

享受悠閒時光 平溪農會打造景觀咖啡廳

她藏「茶葉DNA」 推女製茶師育才

大阿里山降霜 茶農：影響不大

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

疫情衝擊觀光 假日商圈「變得很好走」

2020-02-04 23:19

22萬戶未接汙水管 北市加碼補助

2020-02-05 00:09

達共識 國父紀念館景觀改造不拆牆

2020-02-04 23:57

設防疫站 進廟消毒…新北神明淨港祭 高規格防疫

2020-02-04 23:34

新北防災都更7案申請 2危樓將拆

2020-02-04 23:18

攔阻詐騙 北市警2個月阻騙3千萬元

2020-02-04 19:41

享受悠閒時光 平溪農會打造景觀咖啡廳

2020-02-04 19:21

送萬份文宣口罩 市議員林裔綺籲有需要才戴

2020-02-04 19:20

淡水亮點計畫完工 候友宜騎Ubike賞美景

2020-02-04 19:20

淡海輕軌藍海線工程 候友宜盼年底通車

2020-02-04 19:19

萬里公所改善值班品質 議員助添設施設備

2020-02-04 19:18

口罩哄抬價格認定尚無標準 仍可稽查違規販售行為

2020-02-04 17:43

新北4偏鄉衛生所接手口罩 侯友宜：時間延長共體時艱

2020-02-04 17:43

延後開學學生仍有自習需求 偏遠、都會學校兩樣情

2020-02-04 17:20

蘆洲2處危樓將拆除 新北防災條例案件已累積7案申請

2020-02-04 16:45

疫情受害者？ 「學姐」黃瀞瑩坦言：人事還要再等一等

2020-02-04 16:24

改造電腦機殼 王育任獲世界冠軍

2020-02-04 15:56

國父紀念館圍牆不拆了 國館：周邊居民支持

2020-02-04 15:45

北市府：夾娃娃機放醫療口罩 最高可罰200萬

2020-02-04 15:44

新北神明淨港文化祭周六登場 千份海鮮料理免費吃

2020-02-04 15:29

三峽農會冬季碧螺春評鑑 特等獎得主：今年暖冬茶香足

2020-02-04 15:26

武漢肺炎防疫期間 新北將爭取國內遊客

2020-02-04 13:32

平溪天燈節周六登場 新北供木柵、基隆等5線接駁車

2020-02-04 12:37

新北燈會照辦 台北燈節減規模 防疫大作戰

2020-02-04 00:44

防疫！行天宮要求戴口罩 多處宮廟消毒再拜

2020-02-04 00:42

北市徒步區升級補貼 連3年0申請

2020-02-03 23:42

疫情延燒 動物園嚴格健康監控

2020-02-03 23:36

綠營總召交接 侯：新北只有「市民黨」

2020-02-03 23:21

淡水改善人行環境 串聯各景點

2020-02-03 23:13

藍海線說明會 3月再與地方溝通

2020-02-03 23:07

淡海輕軌藍海線 拚年底通車

2020-02-03 23:04

新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒 2業者面臨重罰

2020-01-04 13:48
看更多

熱門文章

再吵難保都沒糖吃 台中捷運綠線延伸彰化出現4方案

2020-02-04 16:47

新竹33歲男睡著叫不醒 竟是腦中風及時送醫搶救

2020-02-04 14:10

影／想看想買麥拉倫、保時捷！嘉義地檢明公開拍賣

2020-02-04 19:42

改造電腦機殼 王育任獲世界冠軍

2020-02-04 15:56

田中製藥廠免費發千瓶酒精 民眾大排長龍

2020-02-04 16:58

新光吊橋完工 找回平鎮歷史記憶

2020-02-04 14:12

金門防疫提高規格 小三通旅客搭專車直達機場不落地

2020-02-04 20:13

台東南迴櫻花、木棉盛開 疫情讓賞花人潮大減

2020-02-04 09:44

領先全國！屏東推太陽光電綠能堤防 可供650戶家庭用電

2020-02-04 15:21

基隆市政府新注入年輕活力 沈詠珮接發言人兼機要秘書

2020-02-04 14:38

台中隔離所外警方維安戒備 民眾：有大官要來？

2020-02-04 21:06

電擊5次急救終於恢復生命！他送盆栽感謝消防員救命

2020-02-04 16:47

台中有醫院只分到1盒口罩 後來因距離遠沒去領

2020-02-04 18:10

國父紀念館圍牆不拆了 國館：周邊居民支持

2020-02-04 15:45

台中大智路8月可望完工 東豐快拚111年復工

2020-02-04 16:28

疫情受害者？ 「學姐」黃瀞瑩坦言：人事還要再等一等

2020-02-04 16:24

台東釋迦慘跌10元？ 饒慶鈴嚴正駁斥：有的話縣府收購

2020-02-04 15:09

王定宇：從這兩個徴兆可以看出中國武漢疫情已經失控

2020-02-04 19:54

因應武肺炎疫情 台東熱氣球嘉年華順延到7/11登場

2020-02-04 17:24

竹縣府獲前瞻5000萬 改善新月沙灘、坡頭村石滬海岸

2020-02-04 16:21

桃園海岸遭黑色瀝青汙染 環保局：明天起清理油汙

2020-02-04 16:19

武漢肺炎防疫期間 新北將爭取國內遊客

2020-02-04 13:32

銀髮族溪頭踏青要小心！ 去年受創傷救護人數創新高

2020-02-04 13:12

鯨魚花燈是保特瓶所製 台灣燈會慈濟用資源回收物再造

2020-02-04 14:22

防疫寒輔喊停僅4人到校 網路世代館中率先建自學網

2020-02-04 17:42

高市選委會籲罷韓勿虛偽連署 尹立批選委會把市民當賊

2020-02-04 21:07

新埔花燈活動是否延期？竹縣府：下午將開會討論

2020-02-04 10:31

韓江連線成形？鄭照新：江鼓勵年輕人多到中南部

2020-02-04 11:28

16名國軍進駐彰化口罩工廠 跟著排班、上料、包裝

2020-02-04 19:27

全台最大規模無人機表演 台灣燈會無人機夜空魔幻秀

2020-02-04 10:56

口罩實名制！屏東222健保藥局供應 8原鄉衛生所販售

2020-02-04 15:59

武漢肺炎疫情延燒流感也要注意！台中流感疫情增溫

2020-02-04 16:29

口罩短缺 金門警方：以第一線同仁優先

2020-02-04 19:26

學區問題延宕逾9年 高雄仁武高楠里終於盼得解套

2020-02-04 17:09

防武漢肺炎 南投幼兒園開學兒童口罩已備妥發放

2020-02-04 18:15

武漢肺炎暑假延後 就怕出國旅遊泡湯

2020-02-04 16:51

3千人宜蘭走尪馬拉松元宵節隔天照跑 口罩戴不戴？

2020-02-04 12:13

延後開學學生仍有自習需求 偏遠、都會學校兩樣情

2020-02-04 17:20

熱心化工廠2老闆回饋鄉里 免費送6000瓶消毒液防疫

2020-02-04 18:14

不受武漢肺炎影響 市議員結合善心人士提供免費午餐

2020-02-04 16:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top