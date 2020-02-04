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返國台商成武漢肺炎第11例確診！ 陳時中落男兒淚

即日起曾載確診或疑似武漢肺炎病例 郵輪不得停靠

烏來檢疫所名稱惹議 侯友宜：應同理心照顧同胞

2020-02-04 20:04中央社 新北4日電

新北市長侯友宜今天主持因應武漢肺炎疫情應變會議時，烏來區長在視訊中對武漢返台民眾送到烏來檢疫所隔離一事，轉達當地民眾的憂心。侯友宜表示，應同理心照顧自己同胞。

侯友宜今天主持新北市政府因應武漢肺炎疫情第八次應變會議，對口罩購買採實名制及首批台商自中國武漢返台，送到中部及烏來、林口檢疫所隔離檢疫等措施進行討論。會中各局處都反映口罩不足的窘境，以及各級學校開學面臨額溫槍及酒精等防疫物資不足問題。

烏來區長周守信並對烏來檢疫所名稱大表不滿，他說，烏來是靠觀光發展的地區，烏來檢疫所不在烏來，在新店山區，他希望市府及媒體應把問題弄清楚後再發布新聞，以免引起地方民眾的騷動，甚至有可能遊客都不想來烏來。

侯友宜事後接受媒體聯訪時並未就檢疫所設在哪裡做回應。他表示，「我們都有一套很完整的做法，大家同理心，讓台灣同胞回到故鄉，我們好好照顧他們。」

他表示，非常感謝政府用同理心方式，把居住在武漢的台灣同胞載送回故鄉，身為地方首長，會全力配合中央統一指揮，上下一心抗疫。不管是後送、就醫到收容安置，新北市會在中央的指揮下扛起責任，做好萬全準備。

他表示，台灣的衛生醫療經過SARS等疫情的挑戰，都能夠順利面對、度過難關。這一次武漢肺炎，新北市已提早做好準備和應變，不斷演練、測試，已做得非常到位，希望大家一起面對，互相包容關心，「我們要好好珍惜他們，一起努力照顧他們，這是我們的責任。」

媒體問到實名制買口罩上路後，新北市有4個偏鄉沒有特約藥局問題。侯友宜表示，新北市有1169個藥局，實名制實施的當天，市府特別責令區公所、衛生所、警察局做好秩序維護工作。

至於4個偏鄉會用衛生所來替代，他表示，已要求同仁共體時艱，辛苦一下，衛生所上班時間將會更彈性和延長，讓民眾需要口罩時，都能到衛生所拿到。

烏來衛生所侯友宜口罩

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