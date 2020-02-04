萬里公所改善值班品質 議員助添設施設備

為了提升萬里區公所值班品質，新北市議員廖先翔協助公所改善值班室設備，讓為民服務更有效率。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 為了提升萬里區公所值班品質，新北市議員廖先翔協助公所改善值班室設備，讓原本只有底層木頭床架的休息空間多了舒適的床墊，還有也添購體健設施器材，讓區公所員工有好的休息品質提升值班效能，也要有好的體能鍛鍊，為民服務更有效率。

市議員廖先翔說，當天災開設災害應變中心，為民服務的第一線區公所人員就必須駐守輪流值班，避免臨時狀況發生民眾求助無門，為了提升值班品質，協助萬里區公所改善值班室設備，讓原本只有底層木頭床架的休息空間多了舒適的床墊，有好的休息品質提升公所同仁值班的效能。

市議員廖先翔也來到公所關心設備設施添購狀況，希望從平時就準備好，讓第一線的同仁們面對天然災害的駐守輪班更沒有後顧之憂，此外，市議員也鼓勵公所同仁們要有好的體能狀況要多運動，為此也添購了體健設施器材。

萬里區公所主秘葉振宜表示，相當感謝議員照顧基層同仁，讓同仁有好的辦公品質，而公所為了提倡運動風氣，鼓勵同仁在閒暇非值班時間的可以到六樓的運動器材區自主訓練動一動，提升體能也提高工作效能，不僅如此，這個運動空間也開放給喜愛運動的民眾一起來使用，讓器材發揮最大效益，塑造全民運動起來的運動風氣。