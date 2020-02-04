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新加坡出現首宗本土感染武漢肺炎 增至24例確診

口罩之亂，與人道無關——從經濟分析出口管制

口罩哄抬價格認定尚無標準 仍可稽查違規販售行為

2020-02-04 17:43聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

武漢肺炎疫情延燒導致多處口罩缺貨，北市法務局消保官至今共接獲4件由民眾檢舉賣家口罩價格較貴，疑有哄抬價格之嫌的案件，今早行政院消保處也召集相關部會、北部消保官及網購平台業者開會，卻還沒討論出口罩價格哄抬、囤積的認定標準；北市法務局消保官表示，雖還沒標準，若民眾投訴店家、賣家販售高價口罩屬醫療口罩，將同衛生單位稽查依藥事法來處罰、下架。

北市府現已接獲4件口罩價格較貴，及1件網路下單買口罩後，賣家不出貨等5件口罩相關投訴案，其中被民眾質疑哄抬價格的案件分別在網路平台販售、藥妝店及便利商店，價格分別為10片賣390元、7片119或1片8元等，被民眾認為比中央公告價格高而遭檢舉。

北市主任消保官楊麗萍表示，10片賣390元的案件中，網路賣家在臉書號稱因限制出口，向口罩工廠買了大量現貨，還號稱媲美日本N95等級口罩，但口罩屬於醫療或非醫療口罩卻不明，建議民眾別購買來歷不明的口罩。

楊麗萍說，其他7片119或1片8元的價格則分別是在藥妝店及便利商店販售的，業者稱是之前引進沒賣完的進口貨，原價7片135元，現在是特價，或稱1片8元是之前進貨的口罩，單價才不同；但檢舉者卻沒提供較詳細的口罩品項內容，後續只能到門市調查了解整體販售口罩的狀況。

楊麗萍說，今天中央開會未能當場訂出口罩價格哄抬、囤積的認定標準，原因包含認為成本不一難規範固定金額門檻，因此後續要等法務部與公平會討論後給消保處建議；另外，中央也透過行政指導要求網路平台業者自主檢視賣家是否販售醫療口罩，是的話有無賣醫療用品的執照證號，價格若不合理應自主管理下架，另也配合消保官調查，提供賣方聯繫資訊。

楊麗萍表示，雖然目前標準還沒訂出，但針對無照販售醫療口罩者，或一般口罩冒充醫療口罩販售者，都可由衛生單位用藥事法裁罰、下架；若有照販售醫療口罩者，卻在網路或通路平台販售中央指定徵調的醫療口罩，則可能涉及違反傳染病防治法而吃上刑責。

武漢肺炎疫情延燒導致多處口罩缺貨，北市法務局消保官至今共接獲4件由民眾檢舉賣家口...
武漢肺炎疫情延燒導致多處口罩缺貨，北市法務局消保官至今共接獲4件由民眾檢舉賣家口罩價格較貴，疑有哄抬價格之嫌的案件。記者翁浩然／攝影
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口罩消保官北市武漢肺炎

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