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口罩之亂，與人道無關——從經濟分析出口管制

新北4偏鄉衛生所接手口罩 侯友宜：時間延長共體時艱

2020-02-04 17:43聯合報 記者張曼蘋／新北即時報導

口罩實名制6日將上路，民眾可在健保特約藥局以健保卡購買，無健保特約藥局的偏遠地區，新北市像是平溪、坪林、貢寮、烏來區則由當地衛生所代為處理。新北市長侯友宜表示，會要求衛生所同仁共體時艱，要讓民眾方便，時間會更彈性也會延長，讓民眾需要口罩時，到衛生所都能拿得到，只會長不會短，讓民眾能拿到他所需要的。

侯友宜今天下午召集相關單位開第8次應變會議，衛生局長陳潤秋表示，民生用口罩本月6日開始實施實名制，在健保特約藥局以健保卡購買，而無健保特約藥局的偏遠地區，如平溪、坪林、貢寮、烏來區則由當地衛生所代為處理；至於七天只能買2片口罩的部分，部分慢性病、通勤族不夠用，會持續反映給中央。

會後，侯友宜受訪時被問到新北市4區偏鄉以衛生所代為處理，但衛生所上下班時間比藥局短，會如何調整？侯友宜說，新北市在這一次實名制，有1169個藥局，4區以衛生所替代，他一定會要求衛生所同仁大家共體時艱、辛苦一下，要讓民眾方便，時間會更彈性、也會延長，讓民眾能需要口罩時，到衛生所都能拿得到，時間不但會延長，也會更具有彈性，只會長不會短。

侯友宜坦言，他比較擔心實施當天，因此已責令區公所、衛生所、警察局到實地去了解、秩序維護，讓實施第一天能順利上路，實名制擔心的問題都已跟中央反映，包括七天2片口罩對慢性病、通勤族到底夠不夠，甚至對弱勢、身障者、獨居老人等如何因應，還有兩天準備上路，要盡快將細節準備好，把問題跟中央共同面對。

侯友宜今天下午召集相關單位開第8次應變會議，會後受訪時表示，4區以衛生所代為處理...
侯友宜今天下午召集相關單位開第8次應變會議，會後受訪時表示，4區以衛生所代為處理口罩，他一定會要求衛生所同仁大家共體時艱。記者張曼蘋／攝影
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衛生所健保卡侯友宜口罩武漢肺炎

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