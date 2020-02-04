延後開學學生仍有自習需求 偏遠、都會學校兩樣情

往往自習學生非常多的新北市立圖書館總館，今自習室和平常一樣預約滿位，自習室以外的座位則約9分滿（圖）。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

寒假因應武漢肺炎多放兩周，但國三、高三學生還是要面對會考及指考，學生有自習需求，新北市偏鄉、都市自習大不同。如萬里國中空曠人少，開放部分學生登記到校，並做好防疫工作；至於人口稠密的永和，永和國中則未開放教室及圖書館，呼籲盡量在家自習。

萬里國中校長陳玉桂說，因較為空曠，萬里路上行人不像都市都戴口罩，原本有7名學生的寒輔照常，做好入校量體溫、戴口罩、酒精消毒，及放學後紫外線殺菌機消毒教室等作業，寒輔從初六到明天結束。

陳玉桂說，因有學生家裡可能做生意或家長不方便照顧，需要唸書環境，因此再針對這7位學生調查是否需要到校，有需求者學校還是會開放，但因盡量不要有群聚，所以未開放給所有學生。由於延後開學，也會延後放暑假，因此不擔心課業進度，延後這兩周有導師會通知學生加強複習範圍。

另人口稠密的永和國中，校長陳玉芬表示，寒假新的複習進度將和請導師通知學生，學校教室及圖書館沒有開放，請家長讓學生在家自習，盡量避免到人多的地方，若到人家的地方勤洗手。

往往自習學生非常多的新北市立圖書館總館，今天可見入館約7成民眾戴口罩，自習室和平常一樣預約滿位，自習室以外的座位則約9分滿，圖書館表示，人沒有較多或較少，在每樓層的服務櫃台都備有酒精。

教育局指出，停課不停學，新北市的「親師生平台」(https://pts.ntpc.edu.tw/)整合及介接超過70項學習資源及平台，包括PaGamO遊戲學習平台、均一教育平台、LearnMode學習吧平台，及因材網四大學習平台，提供學生在寒假邊玩邊學。