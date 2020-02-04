蘆洲2處危樓將拆除 新北防災條例案件已累積7案申請

中山一路的海砂屋天花板鋼筋裸露。圖／新北市都更處提供 分享 facebook

新北市蘆洲區中山一路與水湳街兩處危險建物將在2月拆除，中山一路是居民自組更新會，歷經4年才通過申請，將改建為住商混用大樓；水湳街則是新北第1起申請防災自治條例案件，未來將改建成住宅大樓，都更處表示，申請新北防災自治條例都更案以累積7案，條例已延期至112年落日，若要申請的民眾可在期限內申請。

都更處表示，位於蘆洲區中山一路及水湳街的2處危險建物，因不良建材造成建築物結構損害，隨時會剝落的天花板讓居民長期過著膽戰心驚的日子，透過防災都更政策協助，終於將進行拆除，住戶形容，「看到一道居住安全的曙光」。

位在中山一路的海砂屋，由在地居民自組更新會，凝聚都更意願達百分之百同意，由市府委託專業輔導團隊協助規劃設計，並在提出申請，經防災小組加速審議，市府在去年3月28日核定通過，該海砂屋面積約201坪，預計2月拆除，將興建1棟地上13層、地下3層的鋼筋混凝土造住商混合大樓。

水湳街危樓則是第1件申請新北市防災自治條例的案件，都更處表示，該危樓約100坪，經房屋健檢及耐震能力詳細評估後，被認定為應拆除重建，住戶接受市府指派的推動師蹲點輔導，整合住戶全體共識後，在去年6月透過媒合平臺與協力團隊共同簽署合作意向書，解決資金及專業技術問題，去年8月27日提出防災自治條例及建築執照申請，也將在2月拆除重建，興建1棟地上12層地下2層的住宅大樓。

都更處長張壽文表示，該2處危樓重建完工後，除了讓住戶有安全的家之外，也會增加綠化植栽，營造舒適的人行公共空間。未來會持續結合在地資源、深入各行政區及社區廣泛辦理說明會、逐案拜訪及定點輔導，並透過媒合平臺專業技術及資金支援，讓住戶自立更新無後顧之憂，希望藉由多元防災都更管道，幫助市民離開危險居住環境。