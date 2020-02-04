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疫情受害者？ 「學姐」黃瀞瑩坦言：人事還要再等一等

2020-02-04 16:24聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

台北燈節即將在本周六（8日）登場，為了宣傳台北燈節，許久未曝光的「學姐」黃瀞瑩今下午出席燈節系列活動，儘管因應疫情，臉上戴著口罩，不過一現身，依舊被不少粉絲認出。外界也關心，之前市長柯文哲拍板定案，讓黃瀞瑩回鍋北市府擔任副發言人，如今就是復職了沒？

對此，黃瀞瑩表示，今天是以一般市民的身分出席燈節活動，也鼓勵大家一起來逛台北燈節。

至於何時才會回任北市府？黃瀞瑩表示，北市目前最重要的是防疫措施，府內外上上下下全都動起來，人事部分再等一等也沒有關係。

北市府觀傳局長劉奕霆表示，市府內部針對台北燈節召開過多次防疫相關會議，目前確定回活動規模縮減，另外在服務台、醫護台都有相關防疫資訊、宣導，另外也備用耳溫槍、酒精，方便民眾手部消毒。

至於是否會鼓勵民眾戴口罩逛燈節？劉奕霆說，燈節是公眾場合、人潮聚集地，儘管健康的民眾不一定要戴口罩，不過仍鼓勵民眾如果備有口罩的話，帶著會比較好。

劉奕霆表示，去年燈節人數約400萬人，今年燈節採雙主燈，西門町、南港都是主燈區，不過受到疫情影響，預估今年人潮應該和去年差不多，不過詳細人數還是要等到燈節活動結束後才會做統計。

台北燈節即將在本周六（8日）登場，為了宣傳台北燈節，許久未曝光的「學姐」黃瀞瑩今...
台北燈節即將在本周六（8日）登場，為了宣傳台北燈節，許久未曝光的「學姐」黃瀞瑩今下午出席燈節系列活動，儘管因應疫情，臉上戴著口罩，不過一現身，依舊被不少粉絲認出。記者邱瓊玉／攝影
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口罩黃瀞瑩北市武漢肺炎

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