改造電腦機殼 王育任獲世界冠軍

王育任在2017年改造第一台電腦機殼並獲得國外廠家注意，隔年進駐新北自造者空間暨工具圖書館，隨後不僅榮獲2019年的機殼改造世界冠軍，更獲得Intel大廠訂單，人生有了不同的成就。

王育任說，從小就喜歡木作、金工，但都從網路自學，加入自造者空間後可以向其他團隊學習，而互相激盪也讓他跳脫框架，成就他機殼改造的創作，自己的座右銘就是「沒有疆界，只有不斷的跨界」。

新北勞工局指出，自造者空間屬於半開放式，每個團隊都有自身專業，彼此能互相交流與學習，王育任在設計改造機殼初期，將木制工藝融合水冷電腦機殼，但防水遇到問題，使用汽車烤漆的精油，卻無法完全防水。

勞工局說，自造者空間有提供工作坊課程，王育任想起工作坊介紹過的環氧樹脂，具有人造玻璃的硬度、透明及防水效能，因此他將環氧樹脂面漆做到1釐米厚度，與木箱完全貼合，也獲得世界冠軍，更受Intel、AMD的訂單。

王育任目前也嘗試將皮革、金屬等元素加入設計，希望未來能創造客家花布、台灣紋石所改造的機殼，他說，自造者空間有很多資源，盼自己不只是個Taker，希望透過舉辦講座、工作坊等，讓自己成為Giver，並加入自造者空間。