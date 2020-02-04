國父紀念館圍牆不拆了 國館：周邊居民支持

國父紀念館今天上午辦理景觀改造工程規畫案公聽會，台北市議員王鴻薇事後指出，附近居民關心的圍牆是否拆除問題，國父紀念館已經宣布保留圍牆，不會拆除。

國父紀念館去年5月3日依「文化資產保存法」第17條公告指定為台北市定古蹟，景觀改造工程規畫案設計內容日前已獲文化部及行政院工程會同意，去年11月25日送入台北市文資審議委員會審議時要求辦理公聽會，館方將整理今日公聽會會議內容序，再送請台北市都市設計審議及樹木保護委員會審查。

席間王鴻薇與多明里長都有到場了解，王鴻薇在臉書上表示，外界關心圍牆是分拆除的問題，經過多方溝通，今上午國父紀念館宣布不拆圍牆；至於大巨蛋的連通道部分，未來國父紀念館側會在停車場設置引道，外觀並且應考慮和國父紀念館的意象結合。她還提到，國父紀念館周邊很多居民會跑步，未來如何在兼顧行人安全下，鋪設符合人體工學的人行道磚，這是可研議的方向。

北市信義區新仁里長吳建德解釋，圍牆部分是有里民認為圍牆具有歷史古蹟意義，圍牆的存在象徵有一個內外分別的莊園性，也可能影響市民安全，但他對圍牆拆除與否沒有意見。

致電國父紀念館，館方表示，整體跨域加值計畫已在105年由行政院拍板通過，前端先做景觀工程，後面還有大會堂、建築物相關工程。去年文資會上，委員要求館方辦理公聽會，再將資料送市府審查。之前館方主張不拆圍牆，北市都審會建議研議拆除後，遭地方反彈，今日公聽會現場幾位里長也都支持不拆除圍牆的方案。