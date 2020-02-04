新北神明淨港文化祭周六登場 千份海鮮料理免費吃

2020新北神明淨港文化祭將於2月8日在萬里野柳盛大舉辦。圖／新北市民政局提供 分享 facebook

2020新北神明淨港文化祭將於2月8日，在萬里野柳盛大舉辦，活動當天除有全台獨有的百年傳統宗教儀式，現場還免費提供1000份海鮮料理給民眾品嚐；在武漢肺炎疫情期間，也以高規格防應變措施，讓民眾能安心、熱鬧過元宵。

與「北天燈、南蜂炮」齊名的新北神明淨港文化祭元宵節慶活動，因野柳居民多以漁業為生，每年農曆正月15日會舉辦神明淨港儀式，向開漳聖王祈求漁獲豐收，是新北少數登錄為民俗類的無形文化資產。

活動將在2月8日熱鬧登場，新北市府、萬里區公所及野柳保安宮也攜手設計豐富多元活動，增加趣味性。另，現場也會費提供1000份，由日前在「北海岸海鮮料理創意大賽」中獲得優勝的海鮮料理，免費讓民眾品嚐。

今年還首度舉辦鼠年創意裝扮跳港及擲筊大賽，新北市民政局長柯慶忠表示，首次設置獎金，鼓勵民眾以大型創意裝扮進行跳水活動，將由專業評審評分選出最具創意者，最高可獲獎金6000元。

此外，保安宮也首度舉辦「好運擲筊大賽」，擲出最多聖筊者，就有機會獲得在地酒店住宿卷、平安御守等獎品，現場開放報名限量200名額。

柯慶忠表示，今年元宵節適逢假日，配合「青春山海線」，民眾也可規畫北海岸地區的套裝旅遊行程，除了參與神明淨港活動外，也能順道走訪神秘海岸、體驗藝術創作與食農教育，度過美好元宵，並祈求金鼠年「家金鼠喜」。