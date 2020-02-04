三峽農會冬季碧螺春評鑑 特等獎得主：今年暖冬茶香足

三峽區農友服務中心今揭牌，未來會提供農友有機教學、生物防治教學、植物醫生進駐及假日農業資材販售據點。記者江婉儀／攝影 分享 facebook

三峽區農會今天舉辦冬季優良碧螺春綠茶評鑑頒獎典禮，茶農高春桃獲得特等獎，她說自己沒有製茶的小祕訣，但去年受暖冬影響．茶葉採收時香氣較足夠，應是這次獲獎原因。另外，三峽區農友服務中心今揭牌，未來會提供農友有機教學、生物防治教學、植物醫生進駐及假日農業資材販售據點。

獲得這次比賽特等獎的高春桃是第三代茶農，這次以「茶園媳婦」身分比賽獲得好成績，高春桃說，這次能獲得特等獎很開心，自己沒有製茶的小祕訣，就是遵循一般的製茶流程，但去年因為受到暖冬影響，她在採收這批茶葉的時候，有感覺到這批茶葉香味比較足夠，可能因為這樣，成為這次拿到特等獎的關鍵。

高春桃是雲林人，小時候跟父母搬到三峽居住，從小就學習如何製茶，高春桃說，茶樹到了冬天要休眠，天氣太冷造成茶樹生長速度慢，所以在至做春茶及冬茶時，要等天氣回暖才有茶可以採。

另外，今天揭牌的農友服務中心，為農業局補助三峽區農會辦理，由原來的舊倉庫重新改建，未來會提供農友有機教學、生物防治教學、植物醫生進駐及假日農業資材販售據點，為結合推廣及供銷的多功能中心。

三峽區農會總幹事張永巨表示，今天是立春，也是一年一度的農民節，對於農民來說，立春是一年中最重要的節氣，農會藉由今天表彰農民去年度的辛苦。