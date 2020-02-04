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我武漢肺炎升級！浙江人禁來台 籲國人暫停中國旅行

國道新規！路肩限速60公里 出口前500公尺不得駛回主線

武漢肺炎防疫期間 新北將爭取國內遊客

2020-02-04 13:32聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

武漢肺炎疫情嚴峻，新北市境內觀光業可能受到衝擊。新北市觀光旅遊局表示，防疫期間外籍遊客明顯減少，所幸國內遊客及時彌補，所以短期將轉而爭取國內遊客，推動國內旅遊，也要讓國際了解台灣很好，一切都在控制中。所以新北大型活動依然謹慎準備，照常舉行。

觀旅局長張其強說，這次的疫情國內觀光產業首當其衝，既快且大，對新北來說，7天的春節年假中，主要風景區如九份、碧潭和烏來等地受影響較小，但發現外籍遊客少了很多，幸好國內遊客彌補缺口，也呼籲國人生活應該維持正常，把原本計畫出國玩的錢，留在國內，最好到新北玩。

新北市最近已經規畫10條不同組合的戶外旅遊路線，沒有密閉空間，都在空曠的大自然環境下，把傳染機率降到最低，同時採預約制，限制人數，不會人擠人，搭配附近旅館住宿優惠和在地體驗，爭取遊客。張其強說，新北市歡迎企業員工旅行、學校戶外教學、公務機關自強活動或各地村里民活動，搭配2天1夜或3天2夜的國內小旅行。

如淡水到貢寮的「青春山海線」有包括貢寮鮑一日遊的漁村小旅行、夜訪沙蟹、農村體驗等活動，也有配合當季食材的九孔海鮮粥、小卷米粉湯等現撈海鮮品嘗；近年熱門的「淡蘭古道」有走讀淡蘭遊程，結合在地有機小農食材推出「淡蘭食光時光」、「遇見雞母嶺」，或是透過795公車輕鬆悠遊深坑、石碇、平溪的三生幸福遊程。

武漢肺炎防疫期間，新北將爭取國內遊客。十分瀑布示意圖／新北市觀旅局提供
武漢肺炎防疫期間，新北將爭取國內遊客。十分瀑布示意圖／新北市觀旅局提供
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