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平溪天燈節周六登場 新北供木柵、基隆等5線接駁車

2020-02-04 12:37聯合報 記者張曼蘋／新北即時報導

今年第2場「平溪天燈節」將於本月8日在十分廣場舉行，新北市交通局表示，活動場域周邊道路市道106線及台2丙，實施汽機車全面管制，不過提供木柵線、石碇線、瑞芳線、基隆線、雙溪線等5線接駁專車；另外也可選擇搭乘台鐵平溪支線前往活動會場。

交通局表示，2月8日雙菁公路管制路段（106線），石碇雙溪口至頂坪路瑞芳工業區段，當天上午9點至晚上12點除持有通行證的車輛外，汽機車全面管制進入；基福公路（台2丙線）上午9點至下午4點車輛不得進入平溪，但往雙溪、宜蘭方向仍開放通行，而下午4點至晚上12點全面管制，若自行開車，建議停放深坑文山路周邊道路，並轉搭石碇線接駁專車前往。

不過，交通局也備有木柵線、石碇線、瑞芳線、基隆線、雙溪線等5線接駁專車，民眾可選擇在木柵動物園、石碇交流道、瑞芳火車站、基隆火車站或雙溪火車站搭乘接駁專車前往活動會場，各路線接駁專車除可投幣外，也可使用電子票證刷卡；另外也可選擇搭乘台鐵平溪支線前往活動會場，活動當日台鐵平溪支線列車時刻與平日不同，可到台灣鐵路管理局網站查詢。

接駁車資訊：

※木柵線：木柵動物園至十分南山橋，中途停靠石碇交流道、姑娘廟、天燈派出所及平溪國中；去程收費木柵50元，石碇及姑娘廟30元，平溪區內15元，回程免收費。去程為上午9點到下午4點，每5分鐘1班，下午4點到晚上7點，每5分鐘2班；回程上午9點50分到晚間7點，車到立即折返，晚間7點到晚間11點則是滿載即發車。

※石碇線：石碇交流道至十分南山橋，中途停靠姑娘廟、天燈派出所及平溪國中。去程收費石碇及姑娘廟30元，平溪區內15元，回程免收費。去程上午9點到晚間7點，每10分鐘1班；回程上午9點40分到晚間7點，車到立即折返，回程併入木柵線接駁下山。

※瑞芳線：瑞芳火車站至十分基平橋，沿途不停靠。去程收費30元，回程免收費。去程上午9點到晚間7點，每5分鐘1班；回程上午9點40分到晚間6點車到立即折返，晚間6點到晚間11點滿載即發車。

※基隆線：基隆火車站至十分基平橋，沿途停靠東興廟。去程收費30元，回程免收費。去程上午9點到晚間7點，每20分鐘1班；回程上午9點40分到晚間6點車到立即折返，晚間6點到晚間11點滿載即發車。

※雙溪線：雙溪火車站至十分基平橋，沿途不停靠。去程及回程皆免收費。去程中午12點到晚間8點，每30分鐘1班；回程中午12點30分到晚間8點30分，每30分鐘1班。

為紓解「平溪天燈節」人潮，新北市交通局提供木柵線、石碇線、瑞芳線、基隆線、雙溪線...
為紓解「平溪天燈節」人潮，新北市交通局提供木柵線、石碇線、瑞芳線、基隆線、雙溪線等5線接駁專車，接駁車也都做好防疫措施。圖／新北市交通局提供
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為紓解「平溪天燈節」人潮，新北市交通局提供木柵線、石碇線、瑞芳線、基隆線、雙溪線...
為紓解「平溪天燈節」人潮，新北市交通局提供木柵線、石碇線、瑞芳線、基隆線、雙溪線等5線接駁專車。圖／新北市交通局提供
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今年第2場「平溪天燈節」將於本月8日在十分廣場舉行，新北市交通局提供木柵線、石碇...
今年第2場「平溪天燈節」將於本月8日在十分廣場舉行，新北市交通局提供木柵線、石碇線、瑞芳線、基隆線、雙溪線等5線接駁專車。圖／新北市交通局提供
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平溪火車站瑞芳

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