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停課不停學 新北校園開放運動、職員出國須校長同意

2020-02-04 11:29聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

全力防堵武漢肺炎疫情，新北市教育局配合教育部將寒假開學延至2月25日，並暫停原有高中職以下學校及公立幼兒園各項活動、冬令營、課業輔導及校隊練習等；緊急召集9大分區校長代表針對延後開學相關配套研商決議，包括人員出國須經校長同意、校園戶外運動照常開放，及新北學子「停課不停學」等。

新北市教育局長張明文表示，防疫期間暫停大型室內活動，不影響原有校務運作，各級學校要落實教職員工生中港澳出國史（含轉機過境）調查，若需居家自我健康管理者，務必確實配合。

新北市教育局會議決議包括，所有教職員工生出國避免前往中港澳地區（含轉機過境），如有特殊情形必須經學校校長同意。暫停辦理大型室內活動，如全市高國中小校長會議，其他如教師甄選、護理師甄選、小型教師研習仍同意照常。

校園戶外運動場仍照常開放，部分全國性運動賽事未調整日期，校園運動團隊訓練，如學生無發燒、呼吸道症狀，在戶外通風良好並做好防疫措施及家長同意下，授權學校恢復訓練，教師必須落實生病不上課、不上班的防疫政策。

另因應臨時性的寒假延長政策，自2月11日至2月24日共10日（不含例假日）的早午餐券（幸福晨飽早餐券及低收入戶學生午餐券），也啟動緊急採購，本周就能由超商配送至各校，並將要求學校於收到券後立即通知家長領取，不會因延長寒假受到影響。此外，新北市幸福保衛站，也提供18歲以下孩童遇急難狀況，可至四大超商免費領取餐點以因應緊急情況。

雖然學校尚未開學，但新北停課不停學，新北市以學生學習為中心，首創建置的「親師生平台」(https://pts.ntpc.edu.tw/)，整合及介接超過70項學習資源及平台，包括PaGamO遊戲學習平台、均一教育平台、LearnMode學習吧平台、因材網四大學習平台，提供學生在寒假邊玩邊學。

新北市教育局召集9大分區校長代表針對延後開學相關配套研商決議，包括人員出國須經校...
新北市教育局召集9大分區校長代表針對延後開學相關配套研商決議，包括人員出國須經校長同意、校園戶外運動照常開放，及新北學子「停課不停學」等。圖／新北市教育局提供
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