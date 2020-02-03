義愛協會在歌劇院首辦音樂會 承諾未來「傳樂」校園

社團法人臺中市義愛文化培育協會今晚主辦一場「義愛傳愛」音樂會，由金鐘獎、金鼎獎、金曲獎歌王殷正洋搭配聞韶軒絲竹室內樂團60多位專業演奏家、40多項樂器演奏，演繹動人樂音，同時也邀請年輕音樂團體「加一吉他」演出，成員都接受了20年以上的正統古典吉他教育，深入城市各角落表演，用吉他訴說故事，表現年輕人的拚勁。

活動在台中國家歌劇院演出，雖有武漢肺炎疫情，但仍坐無虛席；不少人戴口罩聽音樂會，工作人員也不敢大意，在歌劇院入口量體溫與酒精洗手。

有「美聲歌王」之稱的殷正洋，今晚獻唱多首耳熟能詳、在60~70年代台灣歌謠與經典曲目，包括望春風、四季紅、秋蟬、恰似你的溫柔、玫瑰人生、獨上西樓…等。悅耳動聽。

成立25年的「聞韶軒絲竹室內樂團」，成員多為中部優秀音樂教師與青年演奏家，常受邀到海內外表演，並獲獎無數，是中部最活躍的絲竹室內樂團；今年起也將跟協會一起深入臺中市國小校園巡迴表演，引領孩童欣賞音樂。

協會理事長賈惠安表示，大家忙碌生活、事業，希望藉音樂會感恩一起投入公益的夥伴，並喚起更多人記起協會成立初衷。