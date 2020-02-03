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武漢肺炎延燒：封關中國 60餘國拉起防疫封鎖線

武漢肺炎疫情升溫 北京爆41起群聚感染124人確診

延後開學台中校長提疑難雜症 教育局作出四點決議

2020-02-03 19:33聯合報 記者陳秋雲／台中即時報導

高中以下各級學校延後到2月25日開學，台中市各級學校開學前寒假課業輔導、課後照顧、課後留園、社團及營隊等活動一律停止辦理，全市校長群組提出近百個疑難雜症，各項考試、國際交流與關事學生升學權益的競賽全被影響，讓親師生大傷腦筋。

教育局緊急會研議，作成以下四點決議﹕一丶全國競賽活動比照全國時程再予安排。

二丶市賽部分由教育局科室決定後通知學校。

三丶國小畢業典禮6月30日－7月2日舉行；國中畢業6月22-24日;高中畢業6月15日-24日。

四丶4月份的以後活動，目前原則上不調動日程。

疫情擴散延後開學，各校因應各種緊急狀況，頗感頭痛。記者陳秋雲／攝影
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教育局寒假升學

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