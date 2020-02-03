淡水台2乙人行車道翻新 輕鬆串連各大景點不中斷

淡水區中正路連接老街到砲台、紅毛城等熱門景點，但人行道長年空間狹窄，大批行人常必須繞至車道行走，新北市工務局改造近1.5公里人行自行車道，方便遊客串接淡水各景點。

淡水區台2乙中正路沿線有觀光景點，包含紅毛城、關渡大橋、淡水老街及漁人碼頭等，但過去既有的人行道空間狹隘無法串聯，自行車道也不夠完整，使遊客無法順暢遊玩各景點。

淡水為全台第一個獨立軌道生活圈，為維護行人通行安全及改善自行車道動線，新北市府配合「淡水區亮點計畫」，自去年5月28日起，進行「中正路至漁人碼頭」人行環境改善工程，盼藉由此工程，打通海關碼頭至漁人碼頭瓶頸，讓遊客能輕鬆選擇步行、騎自行車、搭輕軌或公車悠遊各景點間。

新北市長侯友宜今前往視察表示，希望透過台2乙到漁人碼頭人行步道以及自行車道的改善工程，能讓周遭環境更綠化，並打造更優質旅遊品質。

工務局養工處表示，改善後的人行自行車道自中正路與真理街口附近（真理大學校門口前）至漁人碼頭，中繼點為滬尾BOT案，總長約1.5公里，共新設1846公尺人行道，斥資近7900萬。

整體分6大區進行施工，工程已在去年底完工，除了翻新既有人行道路外，也將原本僅1.5公尺道路拓寬成近5公尺，局部空間不足處採人行及自行車共道，空間足夠處則採分道方式，串連人行車道中斷區，建置安全的人行自行車道系統。