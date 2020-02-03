影／15公尺高章魚爬滿樓 台灣燈會動物狂歡嘉年華燈驚艷

2020台灣燈會在台中，號稱全國首座夜間動物花燈，以動物為主題的「動物狂歡嘉年華」燈區將於2月8日至23日，在台中后里馬場園區開展，各種動物將盛裝出席，2月5日到7日晚上試營運，今晚的首次點燈讓民眾驚艷，15公尺高大章魚爬上高樓，15公尺高的腕龍站在叢林處，大人小孩都喜歡。

「動物狂歡嘉年華」以后里馬場全區內原有的地景地貌，採用動態主題燈區設計，規劃９大室外主題區、３大室內展區，共有上百組動物造型花燈、2千公尺長光環境和造型燈飾、近15公尺長的巨型花燈主燈、33組場景設計，結合機械動態與燈光效果、多樣的主題設計，將4公頃的后里馬場打造成地表最多種類動物花燈。

燈區在燈會期間每天演出最少有7場動態展演秀，晚上6點、6點30分、7點、7點30分、8點、8點30、9點，展演長度3分10秒，搭配200顆劇場燈光加上熱鬧歡騰的動感音樂。

「動物狂歡嘉年華」動態展演音樂設計由「噪咖事務所」年輕音樂創作家吳秉聖製作，多次獲邀至「台北數位藝術節」發表作品，並獲2015第六屆數位藝術表演獎首獎，「動物狂歡嘉年華」音樂設計以狂歡、電音輕快為主，創造出燈區獨特的音樂饗宴。

台中市觀旅局長林筱淇表示，「動物狂歡燈區」邀請在台中出生的資深花燈藝術家林健兒，擔任此次花燈顧問及監督，林健兒製燈生涯35年所典藏的精緻花燈作品，內容豐富多元，包含傳統民間故事西遊記、八仙過海…等；而製作團隊由台灣具規模的花燈製作公司映滕大花燈國際有限公司製作，年年參與台灣燈會花燈製作，及北港朝天宮真人藝閣比賽，得獎次數多如繁星。傳統花燈的技藝傳承，結合現代科技，讓花燈更為活潑生動，打造全國最大的花燈動物園，時間一到，所有的動物們都活了起來，點點頭、揮揮手，精彩狂歡。