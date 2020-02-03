滬尾藝文浮光掠影展 詮釋淡水河氣勢

淡水滬尾藝文休閒園區集結19件作品及大型公共藝術創作的《浮光掠影 蒲浩明雕塑特展》，企圖營造作品本體與環境關係。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 淡水滬尾藝文休閒園區集結19件作品及大型公共藝術創作的《浮光掠影 蒲浩明雕塑特展》，由資深雕塑家蒲浩明《小水滴》與《波動》系列雕塑，除呈現藝術家心中對宏觀與微觀世界的詮釋，也企圖營造作品本體與環境關係。

蒲浩明指出，展區位在淡水河畔，附近的「一滴水紀念館」除了是展現台日情誼，「一滴水」也象徵感恩的心情，因此特別將作品頭尾呈現「水瓢」形狀，代表著飲水思源，充滿懷念與感激，呼應著紀念館。

蒲浩明受父親與西方薰陶，風格自在多變，同時也與台灣的歷史、環境結合，50年來累積多種創作，不少作品成為知名地標及獲得國美、南美館等收藏。

蒲浩明表示，小水滴，是一個既會呼吸，又龐大的宇宙意象，「水滴」雖然平凡不起眼，但具有藝術符號、語彙的特性，能夠並進一步靈活運用。

這次展覽最大的公共藝術作品〈浮光掠影淡水河〉，蒲浩明形容淡水河宛如「母親的臍帶」孕育了大台北地區，所以選擇這條全台第三長的河流作為主角，他以書法的力道貫穿整體，將轉折、粗細、頓挫等特性，轉化成表面平滑的立體造型，藉以詮釋淡水河的氣勢。

蒲浩明表示，淡水擁有浪漫與藝術的特性，希望民眾欣賞作品之餘，能產生與大自然的連結。