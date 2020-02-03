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黃珊珊：台北燈節規模再縮小 學生活動全取消

2020-02-03 18:10聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

北市府今天下午召開因應2019新型冠狀病毒疫情小組第4次應變會議，由台北市副市長黃珊珊主持，針對燈節是否停辦，黃珊珊會後受訪表示，疫情未發展為社區感染，台北燈節仍會繼續舉辦，但配合學校停課，學生在燈節的踩街、舞台表演全部取消。

黃珊珊表示，台北燈節原本取消學生踩街活動，現在考量學校停課，有關學生舞台等表演活動也會取消，燈節規模因此會再縮小一些，踩街本有29個團體，如今減少為14個；市府也要求活動現場要做好相關防疫工作，若後續出現社區感染，燈節活動將再做調整，例如疫情再擴大，可能會只剩下靜態賞燈，但目前疫情仍在第一階段家庭感染，因此還是希望燈節在本周六能順利開幕。

黃珊珊說，當時設定標準是，沒有社區感染時，可能還是會有踩街活動，但踩街活動現已無學生的表演，舞台上本來也有學生表演，今天也決議取消，學生已無在燈節的活動；踩街活動若碰上第二階段出現社區感染，則會取消。

黃珊珊也提到，北市現在還是有些失聯的民眾，民政局查核完畢，現在都交由警察局處理追蹤，狀況還算滿良好的，只是之前有些狀況，接下來中央也會幫市府把相關的資訊弄得更明確一點，以後才不會再有失聯的問題。

交通部分，黃珊珊則說，公車、捷運業者的口罩其實也是吃緊的，今天早上市府的戰備外科口罩20萬分是完全是配送給醫療院所使用；上次跟中央報備第一線人員19萬分的部分，則還沒有明確配送時間，但公共運輸業需求量大，希望中央能快點配送給北市。

黃珊珊也說，至於社會局負責的社區長者的活動共餐據點、課程活動，還有親子館，都將在2月25日後才開始；遊民口罩跟日間機構的口罩，這幾天會陸續補足，讓防疫沒有缺口。

北市府今天下午召開因應2019新型冠狀病毒疫情小組第4次應變會議，由台北市副市長...
北市府今天下午召開因應2019新型冠狀病毒疫情小組第4次應變會議，由台北市副市長黃珊珊主持。記者翁浩然／攝影
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