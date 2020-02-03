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影／搭車可見台灣海峽、光雕美景 淡海輕軌藍海線年底通車

2020-02-03 18:02聯合報 記者張曼蘋／新北即時報導

淡海輕軌第一期綠山線通車滿一年，第一期藍海線預計今年通車，目前正在進行3座車站的測試作業。新北市長侯友宜今天下午前往藍海線台北海洋大學站，視察列車測試，並從列車上看到台灣海峽。新北捷運局表示，目前藍海線連接漁人碼頭路段已施工完成，正進行測試中，一定力拚今年底通車。

淡海輕軌第一期藍海線設有3座車站，為了保護清法戰爭滬尾古戰場城岸遺跡，在台北海洋大學站及沙崙站間，使用高架段方式施作，打造橫跨淡水公司田溪出海口的鋼拱橋「藍海橋」，橋長約120.7公尺，最大拱高25公尺，除了串聯自行車道外，還有夜間光雕投影，未來藍海線通車後，勢必將成為淡海新市鎮新景點。

侯友宜今天從台北海洋大學站試乘列車再折返。侯說，藍海線第一期工程希望年底通車，藍海線也是北台灣第一條捷運能看見台灣海峽，景色美，再結合晚上的光雕變化，將是未來藍海線第一期最棒景點，未來淡海輕軌不是只有通勤通學的軌道，而是具有觀光休閒的軌道建設。

新北市政府捷運局表示，藍海線連接漁人碼頭路段已施工完成，目前進行測試中，接下來將陸續進行列車測試、系統整合測試、穩定性測試、模擬演練等項目，測試完成即可申請初、履勘作業，待交通部核可確認安全無虞後即可通車，力拚今年底順利通車。

至於藍海線二期淡水老街段引發民眾反彈，侯友宜表示，反對的聲音有第一時間聽到，也請捷運公司、捷運局去溝通，同時準備幾個替代方案，目前都在規畫溝通中，希望未來第二期能盡快溝通完成，雖然難免還有一些反彈聲音，但該做得事絕對不停歇，希望能得到大多數人的支持繼續往前走。

淡海輕軌第一期藍海線力拚今年底通車。記者張曼蘋／攝影
淡海輕軌第一期藍海線力拚今年底通車。記者張曼蘋／攝影
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新北市長侯友宜今天下午前往藍海線台北海洋大學站，視察列車測試。記者張曼蘋／攝影
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淡海輕軌第一期藍海線預計今年通車，目前正在進行3座車站的測試作業。記者張曼蘋／攝...
淡海輕軌第一期藍海線預計今年通車，目前正在進行3座車站的測試作業。記者張曼蘋／攝影
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淡海輕軌第一期藍海線預計今年通車，目前正在進行3座車站的測試作業。記者張曼蘋／攝...
淡海輕軌第一期藍海線預計今年通車，目前正在進行3座車站的測試作業。記者張曼蘋／攝影
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侯友宜表示，藍海線第一期工程希望年底通車，藍海線也是北台灣第一條捷運能看見台灣海...
侯友宜表示，藍海線第一期工程希望年底通車，藍海線也是北台灣第一條捷運能看見台灣海峽。記者張曼蘋／攝影
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淡海輕軌捷運

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