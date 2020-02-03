防疫延後開學 台北燈節取消學生表演

台北市副市長黃珊珊今天說，因中小學延後開學，台北燈節學生表演部分全部取消，規模再縮小，後續會視疫情狀況調整；針對武漢台商包機將抵台，黃珊珊說，一切配合中央調度。

黃珊珊表示，全市的親子館、老人社區據點及課程同步於25日開放。

黃珊珊下午主持台北市2019新型冠狀病毒疫情小組第4次應變會議，表示武漢肺炎目前未傳出社區感染，台北燈節會續辦，不過，因中小學延後至25日開學，燈節中的學生表演節目全部取消。

黃珊珊說，包含學生在內，原本有29個團體參加踩街表演，如今改為14個，同時會要求現場做好防疫工作，燈節規模會視疫情狀況隨時調整。不過，國民黨市議員應曉薇認為，寒輔明天起停辦，台北燈節也應停辦；無黨籍市議員邱威傑則認為，燈節應進行人流管制。

黃珊珊說，人流管制可討論，但燈節舉辦地點是戶外，屬於通風的開放空間，若要限制人數，可能要更多人力在現場管控。

另外，武漢台商包機將於晚間抵台，被問及台北市隔離場所是否更改時，黃珊珊說，一切聽中央調度，但目前仍未接到指示。

由於台北市長柯文哲認為防疫應公開透明，如應公布台商隔離地點等，有媒體詢問黃珊珊是否認為中央應主動說明擇定的隔離場所。

黃珊珊表示，中央若要地方政府配合，應說清楚配合事項，「如果我們什麼都不知道，怎麼配合？希望資訊公開透明，中央地方連結是要很緊密而完整」。