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新北府會關係緊張？ 侯友宜：不擔心

2020-02-03 16:14聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

新北市議會去年底審議新北市2020年預算，首度出現以表決方式進行，民進黨因席次較少最後退席表達抗議，民進黨新任總召林銘仁說，市府夾帶國民黨席次優勢讓預算強渡關山，未來會更嚴厲監督。新北市長侯友宜表示，過程難免不同看法，絕對能與民進黨齊心把市政做好。

林銘仁說，民進黨團在新北市議會是最大在野黨，去年底卻發生市長侯友宜挾帶國民黨議會席次的優勢，讓讓市府在2020年的預算強渡關山，市府不應該以議會人員優勢逃避監督，未來會更嚴格把關，讓納稅錢不浪費、不債留子孫。

卸任的民進黨前總召何博文則說，新北千萬不要跟苗栗、花蓮一樣，所謂數十年零刪除預算，新北要發展成超過台北市，舊時代是議會一家親，新時代則是府會互相尊重，合理監督、理性問政，彼此是既競爭又合作的關係。

國民黨書記長周勝考說，新北並未像苗栗、花蓮沒刪減預算，是民進黨堅持用統刪辦法，但新北因為財政劃分法關係，讓新北收入短少，呼籲民進黨在立法院過半，請立法院儘速通過財劃法。

周勝考表示，新北府會、執政跟在野都是和諧協商，執政黨歸執政黨，但不是會說跟市府站在同一陣線，議員職責監督是一致的，若出現預算亂編也會共同監督。

侯友宜則說，與議員認識多年，每個人都有共同想法跟目標為市民做事，只要大家都能夠同心齊力他完全不擔心，過程中難免大家看法不一樣，但只要往前走、共同攜手合作，可以齊心把市政做好，大家同一目標都沒問題。

民進黨新任總召林銘仁（右起）說，市府夾帶國民黨席次優勢讓預算強渡關山，未來會更嚴...
民進黨新任總召林銘仁（右起）說，市府夾帶國民黨席次優勢讓預算強渡關山，未來會更嚴厲監督。新北市長侯友宜則表示，過程難免不同看法，絕對能與民進黨齊心把市政做好。記者王敏旭／攝影
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民進黨侯友宜國民黨

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